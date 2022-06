Nutricionistkinja otkrila koje namirnice treba izbjegavati prije pijenja alkohola: Jednu nismo očekivali na popisu

Često se onima koji ako misle konzumirati alkohol; prije izlaska najbolje najesti masne hrane pune ugljikohidrata, kako bi želudac lakše probavio piće, no čini se da to možda i nije najbolja ideja.

Kako piše The Sun, nutricionistica Amanda Saucedi, rekla je da postoje četiri skupine hrane koje treba izbjegavati prije pijenja alkohola.

Pržena hrana trebala bi se izbjegavati jer takva vrsta hrane, kao i grickalice, obično ne sadrže dovoljno dobar izbor hranjivih tvari kako bi vaša crijeva bila pod kontrolom dok pijuckate vino ili pivo. Također, Amanda kaže da je zabranjeno sve što može izazvati žgaravicu, a to je, primjerice, začinjena hrana kao što je curry, čokolada ili paprena metvica. Prema istraživanju Best Practices in Research - Clinical Gastroenterology, ta vrsta hrane dodatno će iritirati vaš probavni sustav.

Jela zbog kojih se često osjećate napuhnuto nije dobro jesti prije večernjeg izlaska, a to su, primjerice, mliječni proizvodi, ali i gazirana pića. Amanda objašnjava da alkohol može poremetiti rad crijeva, pa je bolje pridržavati se uobičajene hrane kako bi vaša crijeva ostala zdrava.

Jedna od iznenađujućih namirnica koju biste trebali izbjegavati je kofein, a razlog je taj što će vas, u kombinaciji s drugim pićima koja također sadrže kofein, učiniti još budnijima. Tako mogu negativno utjecati na vas jer će pomoći prikriti simptome konzumiranja alkohola, što bi vam moglo dati lažan osjećaj da možete popiti više.

Stručnjakinja savjetuje da biste umjesto te četiri vrste hrane, trebali jesti neke zdravije alternative poput avokada, omleta, zobenih pahuljica, piletine na žaru, borovnica i jogurta.

- Avokado je dobar izvor zdravih masti koje će pomoći usporiti apsorpciju alkohola - objasnila je nutricionistica.

