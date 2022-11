Numerologija otkriva: Evo što vaš datum rođenja govori o vama!

Postoje razne metode kojima se može odrediti vaša osobnost, mnogi u njih vjeruju, a mnogi i ne. Nekima je omiljen horoskop, neki pak karakter osobe određuju po boji očiju ili obliku lica. No, mnogi od njih okreću se i numerologiji. Brojevi mogu puno toga reći o nama, a da biste otkrili svoju ili nečiju tuđu osobnost, u ovom slučaju ne trebate puno računati. Potrebno je samo znati dan rođenja u mjesecu.

Ovo su najpoznatije optičke iluzije koje će vas itekako zbuniti!

Naime, svaki broj nosi jedinstvenu vibraciju, a ona se ne može promijeniti niti ignorirati. Prema numerolozima, s tom vibracijom je potrebno naučiti živjeti u skladu. Vibracija datuma rošenja ostaje cijeli život, a poznavanje energije koju nosi može pomoći da shvatimo sebe, svoje postupke i odnose s okolinom. Također, poznavanje nečijeg datuma rođenja i osobina tog broja pomaže boljem shvaćanju drugih i ostvarivanju boljeg odnosa.

Numerologija nam može pomoći pri shvaćanju naših jakih strana, koje zatim možemo iskoristiti kako bismo ispunili svoje životne zadatke. Osim toga, numerologija može pomoći pri otkrivanju naših slabosti, svega onoga na čemu trebamo raditi i što nam predstavlja životni izazov. Najpotpuniju će interpretaciju naših životnih brojeva dati iskusni numerolog.

Kako tvrdi numereolog, brojevi jedan i deset dijele osobine iznimne snage, vodstva i sklonosti preuzimanju odgovornosti. Također, dijele značajke hrabrosti za ostvarenje novih ideja, kreativnosti te mogućnost rješavanja svega što im se nađe na putu. To je zbog toga jer se broj deset opisuje kao broj jedan uvećan deset puta. Slično to pravilo vrijedi i kod brojeva devet i osamnaest. Osobe rođene devetog u mjesecu pokazuju razumijevanje i suosjećanje prema drugima. Razvijaju interes za filozofiju, a nisu im strane ni velike životne promjene te ih promjene oblikuju, što dovodi do njihove izrazite tolerancije prema drugim kulturama i običajima.

Osamnaest je najsvestraniji od svih brojeva i može se svesti na devet. S obzirom na to da je osamnaest devet puta dva, osobe rođene 18. imaju dva puta jače izražene osobine od onih na koje utječe broj devet. Rođeni 18. mogu učiniti mnogo više od ostalih, interesi su im vrlo raznoliki, a talenti neograničeni. Sposobni su učiniti sve što si zacrtaju. Moć i vrline ipak ne upotrebljavaju samo za vlastitu korist nego i kako bi pomogli drugima, što je odraz iznimne tolerancije prema svima koja je izražena u broju devet.

Brojevi sastavljeni od dviju znamenki mogu preuzeti pomalo od oba broja. Tako brojevi između 21 i 29 poprimaju osobine broja dva te onoga koji ga slijedi. Broj dva je broj iznimne kolegijalnosti, bilo u poslovnom, bilo u privatnom životu. Osobe rođene drugog u mjesecu sklone su ispunjavati tuđe želje, neovisno o tome je li riječ o članu obitelji ili poznaniku. Broj tri je broj iznimne društvenosti. Osobe rođene trećeg nemaju problema s uspostavljanjem kontakata jer prirodno privlače ljude.

Osoba rođena 23. u mjesecu vjerojatno će pokazati pomalo osobina broja dva i broja tri, kao i virtuoznost u baratanju riječima. To im omogućuje da budu predvodnici masa kao govornici, što je zapravo manifestacija privlačnosti broja tri. Broj četiri upućuje na vrijedne osobe koje završavaju svaki započeti projekt vodeći se geslom: 'Što možeš učiniti danas, ne ostavljaj za sutra'.

Što datum vašeg rođenja govoro o vama?

1 - Rođeni prvog stvoreni su za ulogu vođe snažne osobnosti.

2 - Izuzetno ste skloni suradnji, i u poslu i privatno.

3 - Središte ste zbivanja, plijenite društvenošću.

4 - Radišni ste, a logično promišljanje vam je jača strana.

5 - Vaš će život biti obilježen stalnim promjenama.

6 - Pronalazite se u obrazovanju i humanitarnom radu.

7 - Vrlo ste skloni kontemplaciji, a privlači vas i umjetnost.

8 - Izvrsno se snalazite u financijskim vodama.

9 - Shvaćate druge ljude i imate razumijevanje za njih.

10 - Možete se uloviti u koštac sa svime što vam se nađe na putu.

11 - Osjećajna ste osoba i ponekad zbog toga patite.

12 - Posjedujete prirođeni šarm i magnetsku privlačnost.

13 - U poslu ste jako koncentrirani i predani.

14 - Mudrost, intuitivnost i kreativnost vaše su značajke.

15 - Ljubazni ste, strpljivi i spremni pomoći svakome.

16 - Iznimno ste naklonjeni bliskim i dragim ljudima.

17 - Inventivni ste i kreativnošću ostvarujete svoje ideje.

18 - Posjedujete jaku karizmatičnost i svestrani ste.

19 - Pustolovnog ste duha i ne plašite se izraziti osjećaje.

20 - Žrtvujete se za dobro drugih, no pritom zaboravljate sebe.

21 - Zanimaju ljudi i uživate u velikom društvu.

22 - Planirate svaki korak i vjerujete prije svega u sebe.

23 - Rođeni ste govornik, briljirate s riječima.

24 - Uočavate ljepotu u svemu oko sebe i to vas ispunjava.

25 - Karakteriziraju vas strpljivost i kontemplacija.

26 - Snažni ste i ambiciozni, iskoristite to u poslu.

27 - Vaša životna iskustva su mnogobrojna i zanimljiva.

28 - Kreativni ste i originalni, u potrazi za stabilnošću.

29 - Intuitivno shvaćate probleme drugih.

30 - Uvijek govorite ono što mislite i osjećate.

31 - Intuicija vam pokazuje kojim životnim putem krenuti.

Žena pokazala sjajan trik za pakiranje odjeće u kofer: 'Da i ostane bez ijednog nabora!'