Nevjerojatno točna: Ova optička iluzija otkriva sve o vašoj osobnosti

Ova neobična optička iluzija može vam pomoći otkriti jeste li skloni kreativnom razmišljanju ili više naginjete logici. Crno-bijela slika koju je podijelio popularni TikTok račun ‘Its Me Fuzz’, poznat po svojim optičkim iluzijama i mozgalicama, otkriva zanimljive informacije o tome jeste li ‘desnomozgaš’ ili ‘lijevomozgaš’. Ova tumačenja mogu biti zabavan način da bolje upoznate sebe, piše Mirror. Pogledajmo kako funkcioniraju!

Foto: @itsme.fuzz /TikTok

Što prvo primjećujete na slici? Ako ste prvo vidjeli ženu, to znači da vam je desna strana mozga dominantnija. To sugerira da ste kreativniji i umjetnički nadareni. Prema riječima TikTokera, također ste vješti u izražavanju svojih misli i osjećaja. No, ako ste prvo uočili muškarca koji svira saksofon, onda je vaša logička strana, lijevi dio mozga, razvijenija, što vas čini sklonijima analitičkom razmišljanju.

Tisuće ljudi podijelilo je svoje dojmove o ovoj iluziji u komentarima, a mnogi su zaključili da je ‘nevjerojatno precizna’. Jedan korisnik je komentirao: ‘Ovo je točno!’. Ipak, neki su imali drugačije mišljenje. Jedan gledatelj je primijetio: ‘Ništa od ovoga nije točno za mene’, dok su drugi rekli da su vidjeli obje slike istovremeno, pa se nisu mogli odlučiti za jedno značenje.

GALERIJA: Kakva umjetnost: Vizažistica radi optičke iluzije na vlastitom tijelu!