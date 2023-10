Neudobna i bolna: Ovo je najgora obuća za vaše noge, tvrdi podijatar

Liječnici specijalisti izvrstan su izvor informacija o raznim temama. Oftalmolozi vam mogu reći koji je najbolji način da očuvate zdravlje svojih očiju, dermatolozi mogu podijeliti svoje tajne za blistavu kožu, a podijatri vas mogu uputiti na najbolji način da u odjelu cipela kupite udobnu, modernu obuću. Također vam mogu reći koje stvari nikad ne bi kupili, prenosi Best Life.

U nedavnom TikTok videu, podijatar iz Ujedinjenog Kraljevstva, Paul Macaulay, koji objavljuje pod imenom @paulthepodiatrist, učinio je upravo to i podijelio tri najgore vrste obuće za nošenje.

Japanke: Ovo ne iznenađuje - jedna od prvih vrsta obuće koju je Macaulay identificirao kao lošu su japanke. 'Kada stavljate nogu u japanke, morate se uhvatiti za cipelu, a to može uzrokovati hvatanje noktima', kaže on, 'Također, kada hodate ulicom, vrlo je lako spotaknuti se i pasti kada ih nosite, a ne pružaju vam ni potporu stopalima'. Sva tri problema mogu uzrokovati bolove, kao i ružne žuljeve.

Štikle: Štikle su često neudobne, ali to nije jedini razlog zašto ih Macaulay ne preporučuje. Objašnjava da se zbog tanke podloge puno teže stabilizirati, dodajući da je njegova kolegica nedavno pala u njima i slomila stopalo. 'Tako visok rizik od ozljeda nije vrijedan toga, čak ni ako izgleda lijepo', kaže.

VEZANI ČLANCI:

Prema Klinici Mayo, visoke potpetice također mogu vršiti pritisak na male kosti u nožnim prstima, što može uzrokovati čukljeve. Osim toga, uzrokuju skraćivanje Ahilove tetive, što s vremenom može dovesti do ozljeda. Međutim, podijatar nije protiv svih vrsta potpetica. 'Štikla od 4 cm je OK za većinu ljudi', kaže. Također, ako se želite još više osigurati odlučite se za nešto s blok petom.

Mokasine i balerinke: Posljednje cipele koje Macaulay savjetuje da preskočite su najviše iznenađujuće: mokasinke i balerinke. 'One koje se navlače napravljene su čvršće kako bi držale vaša stopala i mogu vam stisnuti nožne prste i uzrokovati probleme poput neuroma', kaže on. Neurom uzrokuje zadebljalo tkivo na podnožju stopala, što može dovesti do boli sličnoj stajanju na kamenčiću.

VEZANI ČLANCI:

Osim toga, kaže da su te cipele iznimno mekane, što znači da vaša stopala moraju više raditi. Njegova posljednja briga s ovim cipelama je njihova dugovječnost. 'Tako se brzo troše, morate ih zamijeniti svakih jedan do dva mjeseca', kaže on, 'Mislim da to nije baš dobro'.

Stručnjakinja otkrila ispravan način nošenja dolčevita: Ovako ćete izgledati besprijekorno!