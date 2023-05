Nemate želju za seksom? Stručnjakinja otkriva je li to normalno

Trećina žena nije zainteresirana za seks i, iako je normalno da naš libido popusti, mnoge ne razumiju zašto. Svačiji je seksualni nagon drugačiji. Nekima je dovoljno jednom mjesečno, dok se drugi parovi možda imaju seks svaki dan. Ali, to sve nije važno dok god ste sretni i zadovoljni. Također je normalno da naša seksualna želja s vremenom opada. Ali, ako ste primijetili promjenu u tome koliko često želite biti intimni ili to utječe na vaš odnos, možda postoji drugi uzrok, prenosi The Sun. Stručnjakinja je podijelila četiri razloga zašto možda niste zainteresirani za seks:

Stres i umor: Naš seksualni nagon uvelike je povezan s našim emocijama, mislima i osjećajima. Stres, zajedno s drugim mentalnim poremećajima kao što su depresija i anksioznost, mogu utjecati na našu želju za intimnošću. Važno je sa svojim partnerom podijeliti kako se osjećate - oni bi mogli pomoći preuzeti dio tereta, ali ćete ih spriječiti i da pretjerano razmišljaju o tome zašto ne želite imati seksualne odnose.

Problemi u vezi: Možda se osjećate manje povezanima nego inače ili niste do kraja riješili probleme i svađe koje imate u vezi. Možda je nestalo povjerenje ili vaša seksualna privlačnost prema partneru. Sumnje i brige oko vaše veze utjecat će na vašu seksualnu želju. Ako ne možete sami riješiti probleme u odnosu, ne bi bilo loše da porazgovarate sa stručnjakom.

Seksualni problemi: Ako vaša zadnja iskustva s intimnosti nisu bila pozitivna, onda je možda izbjegavate. Problemi s ejakulacijom i erekcijom, kao i suhoća vagine, mogu utjecati na vaš libido.

Fizičko zdravlje: Svako dugoročno zdravstveno stanje, poput srčane bolesti ili dijabetesa, može utjecati na vaš seksualni nagon. Lijekovi za liječenje fizičkih zdravstvenih stanja također mogu igrati ulogu.

