Nemate više deterdženta za pranje rublja? Ovi proizvodi mogu poslužiti kao zamjena!

Odlučili ste prati rublje, no u zadnjem trenu ste shvatili da vam je ponestalo deterdženta za pranje rublja? Srećom, postoji rješenje koje se nalazi u vašem kućanstvu. Mnogi kućanski predmeti mogu se pretvoriti u alternative deterdžentu za pranje rublja i vašu će odjeću očistiti u trenu, piše Love to Know.

Mješavina sode bikarbone i octa: Ovaj spoj često se preporučuje za čišćenje i pranje mnogih površina u domaćinstvu, i to ne bez razloga. Mješavina sode bikarbone i alkoholnog octa vrlo je efikasna i znatno sigurnija varijanta od teških kemikalija za održavanje higijene. Potrebno je samo da ubacite pola šalice sode bikarbone prije pranja, a zatim kad pokrenete ciklus za ispiranje ubacite pola šalice octa, čime dobivate i prirodni omekšivač.

VEZANI ČLANCI:

Mješavina sode bikarbone i limunovog soka: Ako nemate alkoholni ocat, ali imate limun u kući – nemate problem. Postupite s limunovim sokom isto kao u prethodnom slučaju, s tim što možete najprije utrljati malo limuna po tvrdokornim mrljama za još bolji rezultat i temeljnije pranje.

Deterdžent za pranje suđa: Deterdženti za suđe mogu se koristiti za pranje rublja koji ne zahtijeva njegu posebnu njegu, poput obojenog. Kako biste izbjegli previše pjene i mjehurića u perilici, ulijte deterdžent pomiješan s malo vode u bocu s prskalicom, pa poprskajte rublje u bubnju. Ne treba vam čak ni velika količina – dovoljno je manje od čepa. Kako biste bili sigurni da će se dobro isprati, ulijte ocat pred ciklus za ispiranje.

Šampon: Isto kao i tekućine za pranje posuđa, šampon je efikasan u pranju šarenog rublja, ali također je važno voditi računa o činjenici da on previše pjeni. Zato ulijte vrlo malu količinu i obavezno dodajte alkoholni ocat kao prirodni omekšivač i dodatnu pomoć pri ispiranju.

Sapun: Umjesto deterdženta u krajnjem se slučaju mogu koristiti sapuni, ali bit će potrebno malo pripreme. Uzmite gulilicu za povrće i izrežite sitne strugotine. Ubacite ih u perilicu s rubljem. Upotrijebite samo nekoliko strugotina jer, poput šampona ili deterdženta za suđe, sapun u komadima može proizvesti mnogo pjene. Pjena će odlično poslužiti za čišćenje vaše odjeće, ali neće se dobro isprati, zbog čega bi vas koža od odjeće mogla svrbjeti. Ako se bojite da ste upotrijebili previše, za svaki slučaj stavite odjeću u dodatni ciklus ispiranja.

Votka za osjetljivo rublje: Osjetljivo rublje ima poseban štih, ali ako se trebate riješiti neugodnih mirisa ili mrlja u tren oka, a nemate deterdženta za rublje, možete posegnuti za votkom. Ovaj trik najbolje funkcionira za osjetljivo rublje koje nije jako zaprljano i treba ga malo osvježiti. Pomiješajte jednake dijelove votke i vode u boci s raspršivačem. Okrenite odjeću naopako i malo je poprskajte. Ostavite da se osuši i više nećete osjećati neugodne mirise.

Omekšajte posteljinu i vratite joj prvobitni izgled: Dodajte ova dva proizvoda u pranje!