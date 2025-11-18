Ne smije izaći na sunce bez zaštitne odjeće: '20 sekundi je dovoljno da završim u bolnici'

Neke alergije mogu ozbiljno utjecati na svakodnevni život, ograničavajući normalno funkcioniranje i otežavajući obavljanje uobičajenih aktivnosti. Od reakcija na hranu i pelud do alergija na kućne ljubimce ili prašinu, simptomi mogu biti toliko izraženi da ometaju rad, školu ili društveni život. Tako je jedna žena otkrila da ju je teška alergija na sunčevu svjetlost prisilila da živi gotovo u potpunosti u mraku i sada se ponosno naziva "modernim vampirom".

Emily Richardson (36) objasnila je da samo pet sekundi izlaganja sunčevoj svjetlosti može izazvati bolnu reakciju, dok bi je 20 sekundi moglo poslati u bolnici. Njezino rijetko stanje, koje se prvi put pojavilo u tinejdžerskim godinama, dramatično se pogoršalo nakon što se zarazila Covidom 2021. godine. Od tada Emily ne može izaći tijekom dnevnog svjetla, a da ne riskira svoje zdravlje te je otkrila da njezina zaštitna odjeća često privlači poglede, piše Mirror. "Neću se ispričavati ako vam moja odjeća stvara nelagodu. Moram je nositi svaki put kad izlazim iz kuće, pa ako vam je neugodno, zamislite kako se ja osjećam zbog nje", rekla je Richardson.

Odrastajući, 36-godišnjakinja iz američke savezne države Tennessee uvijek je primjećivala da drugačije reagira na sunce. Dok su njezini prijatelji ljeta provodili u sunčanju, ona bi brzo izgorjela, čak i kada bi koristila kremu za sunčanje. Kada je bila u ranim dvadesetima, tada se ono što je izgledalo kao običan opekotina od sunca pretvorilo se u nešto daleko ozbiljnije. Koža joj je počela oticati, poprimati ljubičastu boju i dobivala je svrbežne osipe. "Bilo je bolno i zbunjujuće. Nisam razumjela zašto moje tijelo tako reagira", objasnila je.

Liječnici sada vjeruju da je virus Covid možda oslabio njezin imunološki sustav, čineći je preosjetljivom na sunčevu svjetlost. Od tada je četiri puta hospitalizirana zbog teških reakcija. "Najranije se sjećam da sam bila osjetljiva na sunčevu svjetlost kao tinejdžerica. Ali nakon Covida, sve se promijenilo", rekla je. Zbog svojeg stanja spava cijeli dan i izlazi samo noću, noseći slojeve zaštitne odjeće, rukavice i šešire širokog oboda.

Ali unatoč pogledima, Richardson odbija to skrivati ​​i prihvaća svoj neobičan način života. "Neću se ispričavati zbog svog noćnog rasporeda. Potpuno sam alergična na sunce, pa nema smisla biti budna veći dio dana", objasnila je. Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) opisala je polimorfnu svjetlosnu erupciju, također nazvanu polimorfna svjetlosna erupcija, kao kožni osip koji se može pojaviti nakon boravka na suncu.

Osobe koje pate od toga potiču se da se drže podalje od sunca, a tretmani uključuju antihistaminike, fototerapiju i steroidne tablete ili lijekove. "Također se neću ispričavati što se nazivam vampirom. Ako to ljude smeta, vjerojatno je to zato što više ne mogu koristiti tu riječ protiv mene", zaključila je 36-godišnjakinja.