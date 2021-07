Ne osjećate se skroz dobro? Ovi simptomi ukazuju da vam je potreban - godišnji odmor

Američka udruga za putovanja provela je istraživanje u sklopu svog projekta Time Off o slobodnom vremenu i godišnjem odmoru radnika, a dvije trećine ispitanika kažu kako njihova tvrtka šalje nejasne poruke o tome kada tko može ići na odmor i koliko može ostati.



Drugo istraživanje koje je prenio Psychology Today kaže kako je odmor itekako bitan u životu svakog radnika, neovisno o vrsti zanimanja, jer smanjuje rizik od burn outa, anksioznosti i stresa.



Od velike je važnosti prepoznati znakove umora, koji se možda na prvu čine kao viroza ili prehlada, i uzeti godišnji odmor, posebno u ljetno vrijeme, prenosi Travel and Leisure.



Prvi znak koji ukazuje na to da vam je odmor i više nego potreban je gubitak optimizma. Okolina vas može vrlo lako izbaciti iz takta, svaki zadatak na poslu gledate negativno i ne vidite ništa dobro na svom trenutnom radnom mjestu. Možda se kod nekih ovi simptomi jave jer žele novi posao, ali u puno slučajeva je samo vrijeme za predah.

Kada se ovi osjećaji 'uvuku' u vaš um, nerijetko se događa da počnete griješiti u zadatcima. Psihijatar dr. David Ballard iz Američkog psihološkog udruženja kaže: "Kada stres postane kroničan javljaju se poteškoće u obraćanju pažnje na stvari koje trebamo obaviti. Suženi fokus pogoršava pamćenje, vještine i donošenje odluka."



Također, mogu se javiti problemi u odnosu s kolegama - a sve zato jer vam je potrebno da se malo odmaknete od njih i opustite vaš um.



Mogu se javiti i fizički simptomi poput jakog lupanja srca, glavobolje, visokog tlaka, ali i bolova u prsima i leđima. Iscrpljenost koja dolazi s velikim opterećenjem također može oslabiti vaš imunološki sustav i učiniti vas osjetljivijima na viruse prehlade, gripu i infekcije. To sve može dovesti i do nesanice koja, u konačnici, pojačava stres.



Ako ste se pronašli u nekim simptomima, a još uvijek se niste zapisali za godišnji i organizirali neki odmor - vrijeme je!

