Ne možete zaspati? Evo što biste trebali pojesti prije odlaska u krevet

Ako navečer teško zaspite, možda postoji ukusan lijek koji će vam pomoći da utonete u san. Svi znamo da postoje određene stvari koje treba izbjegavati prije spavanja kako biste imali nesmetan san, poput kofeina, šećera i alkohola, ali postoji jedna voćka koja bi vam zapravo mogla pomoći zaspati, piše Mirror.

Svi se nadamo da ćemo spavati osam sati svake noći i nema ničeg frustrirajućeg od ležanja u krevetu i borenja s nesanicom, no stručnjaci su sugerirali da banana može biti tajna dobrog sna. S Royal College of Occupational Therapists (RCOT) sugerirali su da je to zato što ovo voće sadrži triptofan - aminokiselinu koja pomaže našim tijelima u proizvodnji serotonina i melatonina.

Spavanje je ključno za naše blagostanje, kao i za poboljšanje pažnje i koncentracije, kao i za održavanje imunološkog sustava, tako da nedostatak sna povećava šanse da se ne osjećamo dobro. Banane su također izvor magnezija i kalija, koji prema The Sleep Charity-u mogu pomoći u ‘opuštanju prenapregnutih mišića’, što ih čini idealnim obrokom prije spavanja.

Dobrotvorna organizacija Sleep Charity dalje objašnjava: ‘Također sadrže vrlo važan triptofan za poticanje proizvodnje ključnih hormona koji umiruju mozak. Jedite cijele ili ih ubacite u smoothie. Poznato je da određene namirnice smiruju mozak i pospješuju san, pa je jedenje pravih stvari navečer definitivno dio recepta za dobar noćni odmor’.

‘Istraživanja su otkrila da određene hranjive tvari mogu igrati temeljnu ulogu u kratkom i dugom trajanju sna’, dodaju, Najbolji obrok je onaj koji sadrži složene ugljikohidrate i proteine ​​za optimizaciju razine triptofana. Triptofan je aminokiselina koju tijelo koristi za stvaranje serotonina i melatonina koji izazivaju san, opuštajućih neurotransmitera koji usporavaju živčani promet’.

Još jedna ključna namirnica koja vam može pomoći da zaspete su bademi. Bademi sadrže magnezij koji potiče san i opuštanje mišića. ‘Imaju dodatnu korist opskrbe proteinima koji pomažu u održavanju stabilne razine šećera u krvi tijekom spavanja i prebacuju tijelo s budnog adrenalinskog ciklusa na način odmora i probave’, a Sleep Charity predlaže: ‘Probajte zamijeniti svoj popodnevni međuobrok sa šakom orašastih plodova ili ih pomiješajte s mlijekom i medom za ukusan obrok prije spavanja’.

