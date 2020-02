Najviše serijskih ubojica su horoskopski znak Bik, tvrdi književnik

Volite gledati horor filmove i čitati i gledati o ubojstvima? Trebate li se bojati da nešto nije u redu s vama? Samo ako ste po horoskopu Bik, prenosi mirrror.co.uk.

David Jester dvije godine istraživao je horoskopske znakove zloglasnih serijskih ubojica i kriminalaca, a svoja zapažanja zapisao je u knjizi The Clinic. Kriminolozi odavno već znaju da ubojice imaju iste osobine, a Jester je pokazao da horoskopski znak ima veliku ulogu u ponašanju ubojica.

Foto: Twitter/ @DavidJester

Nakon promatranja zloglasnih ubojica, Jester je primjetio da većina njih dijeli isti horoskopski znak, a to je- Bik. "Bikovi su predani, strpljivi i marljivi, imaju sve osobine koje su potrebne za odličnu osobnost nekoga tko je stabilan i dobre prirode. No, ako osoba nije stabilna, to su osobine odličnog manipulatora", zaključio je u istraživanju. Također je primjetio da su 24. travanj i 18. veljače datumi rođenja kada je rođeno najviše serijskih ubojica.

U razdoblju od 20. travnja do 20. svibnja rođeno je mnogo serijskih ubojica, kao što su H. H. Holmes, prvi moderni ubojica u SAD-u, kanibal Albert Fish, David Copeland, 'Nail Bomber' iz Londona, Levi Bellfield, britanski ubojica i silovatelj djece te mnogi drugi.

Iako je, prema istraživanju, najviše serijskih ubojica po horoskopu Bik, drugi znakovi također imaju nekoliko poznatih ubojica koji su potresli svijet. Tako je jedan od najpoznatijih ubojica Ted Bundy, po horoskopskom znaku Strijelac.