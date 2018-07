Najdulji nokti na svijetu predstavljeni u njujorškom muzeju

Najdulji nokti na svijetu koje je Shridhar Chillal konačno odlučio odrezati predstavljeni su u popularnom muzeju Ripley's Believe It Or Not na njujorškom Times Squareu.

Chillal, 82-godišnji Indijac, drži Guinnessov rekord za najdulje nokte na jednoj ruci, koji mjere 200 centimetara.

''Šezdeset i šest godina živim sa svojim noktima'', rekao je Chillal te zaključio: ''Sada sam sretan jer ih napokon svi mogu vidjeti''.

Chillal je nokte morao kirurški odstraniti nekoliko dana prije predstavljanja u muzeju, a napomenuo je kako s njima u starim danima više nije mogao živjeti. Dugotrajna težina noktiju deformirala mu je šaku lijeve ruke te ju stoga ne može otvoriti.

Iako Chillal kaže kako mu nokti nedostaju, osjećaj slobode nakon rezanja je nezamjenjiv. Nokte je puštao od 1952., dok je u Guinnessovu knjigu rekorda ušao 2014.

Napominje kako ih je čistio svaki tjedan, a kada je spavao imao je specijalan jastuk te bi se budio u noći kako bi provjerio jesu li nokti čitavi.

Chillal je oženjen i ima djecu, a uspio je u karijeri fotografa, godinama koristeći se samo desnom rukom koja je imala skraćene nokte.

Chillal je nokte počeo puštati nakon incidenta na školskom igralištu, kada su njegov prijatelj i on naletjeli na učitelja i slomili mu nokat malog prsta koji je puštao.

''Ne znam je li učitelj još živ ... ali ako je, rado bih naletio na njega da mu kažem da me pogodila njegova psovka. Od nje sam napravio izazov - i bio sam uspješan.'' zaključio je Chillal.