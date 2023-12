Najčešće povučeni proizvodi iz trgovina: Ovo su četiri najrizičnije namirnice koje možete konzumirati!

Iako često u trgovini uzimamo hranu s polica ne razmišljajući previše o njoj, pokazalo se da to možda baš i nije dobro. Naime, prema podacima o sigurnosti hrane američkog Centra za kontrolu bolesti, ove su namirnice najčešće povučeni proizvodi iz trgovine, piše Cookist.

Osim toga, često su nositelji raznih izvora bolesti pa ih treba konzumirati tek nakon termičke obrade kako bi se eliminirali potencijalni patogeni koji se prenose hranom.

Prenošenje bolesti hranom najčešće je nepredvidivo jer može uzrokovati razne simptome, od obične crijevne viroze do ozbiljnih zdravstvenih problema. No, stručnjaci tvrde da postoji hrana preko koje se češće prenose takve bolesti i koja je manje otporna na patogene. Ovo su namirnice koje se najčešće povezuju s povlačenjima iz trgovina i izbijanjima bolesti u posljednjih pet godina.

Brašno: Premda možda zvuči čudno, ali trenutno u tijeku istraga Centra za kontrolu bolesti (CDC) o izbijanju salmonele u brašnu. Brašno je najčešće kontaminirano bakterijom E. coli i salmonelom koje se prenose preko životinjskog izmeta na poljima gdje se uzgaja pšenica. Mljevenje pšenice u brašno ne rješava te uzročnike bolesti, već samo kuhanje iznad 70° Celzijevih. Srećom, ove je patogene lako izbjeći tako da se ne jede sirovo tijesto.

Papaje, breskve i dinje: Prema izvještajima za sigurnost hrane unaprijed narezana dinja, lubenica, cijele dinje, papaja i breskve najčešće su voće koje se povezuje s povlačenjima vezanim uz salmonelu. Ovo je također voće koje se najčešće prodaje već narezano u trgovinama. “Kada režete proizvode, povećavate rizik prijenosa bakterija koje se mogu nalaziti na njihovoj površini”, rekao je James E. Rogers, direktor istraživanja i testiranja sigurnosti hrane. Budući da se voće najčešće konzumira sirovo, rizik od izloženosti bakterijama je visok. Najbolje je izbjegavati unaprijed narezano voće kada možete.

Piletina i puretina: Perad se najčešće povezuje sa salmonelom, ali svi oblici sirove piletine i puretine mogu sadržavati salmonelu. To je zato što proizvođači peradi mogu legalno prodavati svoje proizvode čak i ako znaju da mogu sadržavati salmonelu. Američko ministarstvo poljoprivrede dopušta salmonelu u do 10 posto cijelih pilića koji se testiraju u tvornici za preradu, te do 15 posto testiranih dijelova piletine i 25 posto mljevene piletine.

Luk: Zabilježena su dva vrlo velika povlačenja 2020. i 2021. koja su povezala luk sa salmonelom, a rezultirala su s više od 2.100 oboljelih i više od 400 hospitaliziranih. Utvrđeno je da su ova izbijanja najvjerojatnije uzrokovana kontaminiranom vodom za navodnjavanje, objavila je američka Agencija za hranu i lijekove.

