Naduti ste nakon jela? Ovo su mogući uzroci, ali i rješenja!

Bolovi u trbuhu nakon jela nisu toliko neuobičajen problem. Jedan od najčešćih razloga za bolove u želucu nakon jela je dispepsija, što je u osnovi samo otmjena riječ za probavne smetnje. Dispepsija uzrokuje bolove u trbuhu, nadutost i osjećaj sitosti nakon što jedete, kaže dr. med. Scott Gabbard, gastroenterolog na klinici Cleveland.

Dok probavne smetnje obično nestaju same od sebe, trbuh bi vas također mogao boljeti nakon jela zbog neke bolesti, kaže Ashkan Farhadi, gastroenterolog u MemorialCare Orange Coast Medical Center i direktor MemorialCare Medical Group’s Project Digestive Disease Project u Fountain Valleyu, Kalifornija. Dakle, ako ste neprestano napuhani ili imate osjećaj preopterećenosti nakon svakog obroka možda trebate obratiti pozornost na ove stvari, piše Health.

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB): Također poznato kao GERB, ovo se stanje događa kada želučana kiselina iritira sluznicu vašeg jednjaka, stvarajući pritom žgaravicu i bol u želucu, kaže dr. Farhadi. Veća je vjerojatnost da ćete patiti od GERB-a ako ste skloni prejedanju ili volite začinjenu hranu—to omogućuje kiselini da teče u vaš jednjak, što može biti prilično bolno, kaže dr. Rudolph Bedford, gastroenterolog u Zdravstvenom centru Providence Saint John u Santa Monica, Kalifornija. Ako mislite da se borite s GERB-om, pokušajte smanjiti unos začinjene hrane, kofeina i alkohola te uzimajte antacide koji se izdaju bez recepta kako biste ublažili simptome. Ako ni to ne uspije, nazovite svog liječnika.

Sindrom iritabilnog crijeva (IBS): IBS, crijevni poremećaj koji može uzrokovati bolove u želucu, plinove, proljev i zatvor, može se pojaviti na više različitih načina, ali definitivno može uzrokovati bolove u želucu nakon što jedete, kaže dr. Farhadi. Ako vas želudac nastavi boljeti nakon što jedete i borite se sa zatvorom ili proljevom, bilo bi dobro da se javite svom liječniku kako bi se testirao na IBS.

Celijakija: Celijakija je imunološka reakcija na unos glutena koja može utjecati na oboljele na različite načine. Jedan je bol u trbuhu nakon što pojedete gluten, kaže dr. Bedford. Trbuh vas također može boljeti ako imate blagu intoleranciju na gluten (što znači da vaše tijelo ima poteškoća s probavljanjem glutena), ali to se razlikuje od celijakije. Kod celijakije se tanko crijevo osobe oštećuje kada jede gluten; s intolerancijom na gluten, netko može jednostavno imati fizičku reakciju poput proljeva ili plinova nakon što pojede gluten. Vaš liječnik vam može pomoći da odredite što bi moglo biti u korijenu problema.

Čir: Ako se borite s kroničnom boli nakon što pojedete obrok i također se suočavate s gubitkom težine, anemijom, povraćanjem, problemima s gutanjem ili krvlju u stolici, to bi mogao biti znak čira, kaže dr. Gabbard. Čirevi, koji su ranice koje se razvijaju u sluznici vašeg jednjaka, želuca ili tankog crijeva, obično se u nekim slučajevima liječe lijekovima za smanjenje kiselosti i antibioticima, tako da o tome stvarno trebate porazgovarati s liječnikom.

Gastropareza: Poznata i kao “spori želudac”, gastropareza rezultira djelomičnom paralizom trbušnih mišića i sprječava pravilnu probavu, kaže dr. Vanderheyden. Zbog toga hrana dulje ostaje u želucu. Kao rezultat toga, vaš želudac ne može primiti i probaviti više hrane koju pojedete, što onda uzrokuje grčeve i/ili grčeve u želucu. Također možete osjetiti mučninu ili povraćanje. Većina slučajeva je spontana, obično se javlja nakon želučane virusne ili bakterijske infekcije, ali nedavna infekcija koronavirusom također je povezana s gastroparezom, prema dr. Vanderheydenu. Ako se borite s ovim stanjem, poželjet ćete jesti manje, češće obroke, što olakšava pražnjenje želuca. Također biste trebali izbjegavati hranu bogatu vlaknima kao što su naranče, brokula, cikla i celer te jesti dobro kuhano voće i povrće umjesto sirovog. Vaš liječnik također može propisati lijekove za stimulaciju trbušnih mišića i ublažavanje povezane mučnine.

Crohnova bolest: Crohnova bolest, vrsta upalne bolesti crijeva, može zahvatiti bilo koji segment GI trakta od usta do anusa, kaže dr. Jacobs. Upala uzrokovana Crohnovom bolešću može uzrokovati blage do teške simptome, uključujući povraćanje, proljev, umor, bol u trbuhu, grčeve, smanjeni apetit i krv u kakici. Ne postoji poznat uzrok Crohnove bolesti, ali obično je povezan s vašom prehranom i genetikom, kaže dr. Jacobs. Iako je to kronično stanje koje zahtijeva stalno praćenje i liječenje, vaš liječnik može preporučiti lijekove, promjene prehrane i operaciju kako bi se suzbili simptomi i pružilo dugoročno olakšanje.

