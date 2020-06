Na Instagramu pokazuje izgled stvarnog tijela: 'Ne mogu vjerovati koliko mi ljudi govori da sam hrabra zbog objava'

Hodanje ulicom prije tri godine za Chessie King (26) bila je prava noćna mora. Bojala se da će je jedan od njezinih tisuću pratitelja prepoznati i optužiti je da ne izgleda kao na fotografijama koje dijeli na svojim društvenim mrežama. Šokirana svojim vlastitim osjećajima, shvatila je da to nije dobar način za živjeti u stvarnom svijetu te je počela objavljivati iskrene fotografije bez uređivanja i filtera, kako bi promovirala samopouzdanje, a ne ‘savršenost’, prenosi The Sun.

Korisnici društvenih mreža imali su iznimno pozitivnu reakciju na promjenu objavljivanja fotografija, a Chessie je stekla popularnost i skupila više od 800 tisuća pratitelja. Iako je sada puna samopouzdanja, njezin put nije bio lagan i Chessie je često imala problema sa svojim izgledom. Sve je počelo kada je bila tinejdžerica jer je bila puno viša od svih svojih prijateljica.

“Hodala bih sa svojim prijateljicama i kada bi one vidjele naš odraz u izlozima, uvijek bi rekle: ‘Ajme, ne mogu se družiti s tobom. Izgledam kao da sam s mamom’. Tada sam shvatila da se neću uklopiti u društvo. Moja majka govorila mi je da prihvatim svoju visinu, ali ja sam je jednostavno mrzila”, ispričala je Chessie.

Pokušala se baviti manekenstvom, kako bi iskoristila svoju visinu, ali je za to bile ‘prevelika, prejaka’. Upravo to je započelo loš period u njezinom životu kada nije jela dovoljno i prakticirala je razne dijete kako bi postala model. No nije uspjela pa se odlučila okrenut društvenim mrežama te počela objavljivati fotografije i videe svojih vježba i treninga. “Pozirala bih tako da mi najbolje odgovara uz tijelo, ali strah od sretanja pratitelja na ulici u potpunosti mi je promijenio razmišljanje. Počela sam objavljivati najbolje fotografije sebe, ali uz njih i one najgore. Nisam mogla vjerovati koliko djevojaka me nazivalo hrabrom jer to radim. Tada sam shvatila da trebamo pokazati stvarnost”; objašnjava.

Istraživanja pokazuju da se žene četiri puta na dan osjeća loše zbog svog izgleda, a čak 61 posto žena neće se opisati kao osobu punu samopouzdanja. No Chessie je shvatila da svoje samopouzdanje neće uzeti zdravo za gotovo, već sada želi ohrabriti i druge djevojke da prihvate sebe kakve jesu. “Sada sam u fazi kada mogu objaviti bilo kakvu fotografiju sebe i neću se osjećati posramljeno. Osjećam se stvarno slobodno. Prije tri godine nikad ne bih vjerovala da će ovo biti moj cilj, ali kada sam shvatila da pomažem drugim ljudima, znala sam da moram nastaviti”, rekla je Chessie.

