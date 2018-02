Na akupunkturu u javnim bolnicama čeka se i godinu dana

Nakon neuspješne terapije koja nije pomogla kod dugotrajne križobolje, Zagrepčaninu je propisana terapija akupunkturom, a iznenadio se jer nije znao da je to moguće u javnoj bolnici.

Međutim, pacijentima u javnom zdravstvu medicinska akupunktura preko uputnice HZZO-a dostupna je već godinama, i to ponajprije u neurologiji i anesteziologiji, ali i u nizu drugih specijalistika, a provode je liječnici koji su se povrh svoje specijalistike obučili za nju, odnosno koji su završili jednogodišnji tečaj Hrvatskog društva za akupunkturu i imaju za nju licenciju.

Neuralgije i ishijalgije

U KB-u Dubrava primjenjuju je odnedavno. Naime, lani ju je počela primjenjivati jedna fizijatrica i za sada je tretmanom obuhvaćeno tek desetak pacijenata, doznajemo od doc. Dubravke Bobek, pročelnice Zavoda za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom.

S druge strane, KB Sveti Duh prvi je u Hrvatskoj počeo primjenjivati medicinsku akupunkturu još prije 40-ak godina, kada je i Svjetska zdravstvena organizacija tu tradicionalnu kinesku metodu liječenja proglasila službenom i u zapadnoj medicini.

– Primjenjuje se kod svih vrsta glavobolja, neuralgija, ishijalgija, do maligne boli. Naša ambulanta za liječenje kronične boli radi svaki dan i svi liječnici koji u njoj rade obučeni su za medicinsku akupunkturu. Međutim, u Hrvatskoj nema puno liječnika ni bolnica koji rade akupunkturu, a riječ je o desetak terapija nakon što bolesnik dobije dijagnozu koja uključuje akupunkturu i pa su liste čekanja jako duge, i po godinu dana – kaže nam doc. dr. sc. Višnja Nesek Adam, predstojnica Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KB-a Sveti Duh. Da bi se pacijentu preporučila akupunktura, dodaje, potrebno je prethodno isključiti organski supstrat, odnosno, primjerice, isključiti mogućnost da je uzrok kroničnoj glavobolji tumor. Doc. dr. sc. Ivan Šklebar iz iste Klinike drevnu je medicinsku vještinu izučavao i u Kini.

– Pogrešno je reći da je riječ o alternativnoj medicini. Alternativna metoda isključuje svaku drugu metodu, odbacuje konvencionalnu medicinu i graniči s kriminalom. Ovdje je riječ o komplementarnoj medicini, a to je kad uzmete sve dobro od zapadnjačke medicine i pridodate joj ovu drevnu kinesku medicinu. I mi, kad liječimo u bolnici akupunkturom, ne kažemo pacijentima da odbace tablete – objašnjava doc. Šklebar. No gotovo redovito se, kaže, događa da tijekom terapije akupunkturom ljudi znatno smanje doze lijekova koje dugotrajno uzimaju za svoje kronične migrene i glavobolje, jer se bol smanji ili prestane, a to je jako dobro jer bi u protivnom moglo doći do problema s bubrezima i jetrom. Akupunktura pomaže i u ginekologiji, npr. kod mučnina na početku trudnoće ili kao analgezija pri porodu. Kako u Osijeku vodi tečaj akupunkture specijaliziran za bol, doc. Šklebar ponekad na tamošnjoj ginekologiji intervenira imaju li, primjerice, trudnicu dehidriranu zbog teških mučnina.

U KBC-u Zagreb fizijatrica dr. Ana Aljinović iz Fizikalne ambulante Klinike za ortopediju KBC-a Zagreb medicinsku akupunkturu primjenjuje komplementarno uz fizikalnu terapiju kod kronične boli unatrag pet godina, a u KBC-u Sestara milosrdnica za nju je osposobljena prof. Vanja Bašić Kes, predstojnica tamošnje Klinike za neurologiju.

Pomaže i u menopauzi

Za ovu se metodu obučilo oko deset posto obiteljskih liječnika. Među njima i zagrebačka liječnica dr. Vjekoslava Amerl Šakić, koja je tečaj položila nedugo nakon što je diplomirala prije 34 godine i sve je vrijeme, kaže, svojim pacijentima pružala tu zdravstvenu uslugu, kojom se prilično učinkovito, kaže, uklanjaju tegobe kod bolnih sindroma, alergija, akutnih ozljeda, menopauze, prestanka pušenja...

– Od srpnja prošle godine to više ne možemo raditi jer je HZZO ukinuo tu uslugu. Smijem jedino pacijentu napisati uputnicu u slučaju migrene – navodi ljutito.