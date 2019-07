Muškarci, žene vam poručuju: Ovo želimo da znate!

Tko bi ih razumio? Upitao se barem jednom svaki muškarac koji je bio u nekoj vezi sa ženom. Imaju svoje zahtijeve i prohtjeve, želje i ideje koje je teško pratiti, složit će se većina muškaraca no istovremeno i priznati onu poznatu: Ne možes s njima, no ne možeš ni bez njih. Kako bi muškarcima barem malo olakšale što one "s Venere" zaista imaju u glavi, muškarcima su poručile ovo...

1. Osjećajan muškarac jako je privlačan. Žene jako cijene muškarce koji pokazuju svoje osjećaje. I da, jako vole kada ih tješite, to je odličan način da se povežete.

2. Kavaliri uvijek prolaze. Svaka si žena može sama otvoriti vrata i izvući si stolicu u restoranu, ali ako to napravite vi umjesto nje, bit će oduševljena. Pokažite da kavaliri još nisu izumrli.

3. Odjeća je važna. Otkrijte sviđa li im se neki posebni stil muškog odijevanja. Ženama je to uvijek bitno, i na prvom spoju i nakon deset godina braka.

4. Nosite crvenu boju. Ovo zapravo nije ženska tajna, ali je otkriće psihologa. Crvena boja na muškarcima ženama daje dojam da su moćni, snažni i seksualno su im privlačniji. Odvažite se.

5. Nemojte skrivati svoje mane. Ništa ne može zarobiti žensko srce kao dobar muškarac koji može postati bolji muškarac, tvrde ljubavni psiholozi. Jako im se sviđa kada muškarac postane svjestan svojih mana i onda ih pokušava popraviti.

6. Nemojte pokušati popraviti njezin svijet. Muškarci imaju potrebu popravljati stvari jer su orijentirani na rješavanje problema. Ipak, kada vam žena ispriča nešto što je muči, ona ne traži vaš savjet nego želi da je saslušate.

7. Kimanje glavom nije dovoljno. Ako ste već počeli slušati, probajte joj to i pokazati. Kada žene slušaju, uglavnom usput pružaju utjehu i potporu. Probajte i vi.

8. Nakon trećeg spoja nećete spavati skupa. To je urbana legenda. Žene ne razmišljaju na takav način da određuju rokove. Kada budu spremne, znat ćete.

9. Žene vole polako. Prije nego završe s vama u krevetu, žene žele znati da ih razumijete, da ste se povezali. I naravno, žele da ih zavedete. Prevedeno: žene vole predigru.

10. Siguran seks je privlačan. Ženama je siguran seks puno prihvatljiviji nego muškarcima. Štoviše, cijenit će muškarca koji razmišlja na isti način.

11. Naučite što želi u krevetu. Žene vole razgovarati o seksu i koliko žele da ih vi zadovoljite, toliko žele zadovoljiti vas. Otvoren razgovor najbolji je način. Samo ih pitajte što im se sviđa.

12. Strah od izvedbe je zarazan. Ako vam se dogodi da tu večer ne možete zadovoljiti očekivanja u krevetu, i ona će se osjećati loše. Vjerojatno će se brinuti o tome je li ona kriva i je li vam još uvijek privlačna. Uvjerite je da se ne radi o tome i otvoreno razgovarajte o problemu.

13. Imitiranje je dobar znak. Ako je počela naručivati jela koja vi volite ili je \"pokupila\" neke vaše geste, to znači da joj je stalo do vas. Žene na takav način otkrivaju svoje osjećaje.

14. Ponovite, ako treba i sto puta. Ženama se sviđa kada im kažete da lijepo izgledaju i vole kada muškarac to primijeti sam a da one to ne naglase. Ponovite joj da izgleda odlično svaki dan, cijenit će to.

15. Nemojte se bojati razgovora. Razgovor o vezi i osjećajima je potreban. Jednostavno nemojte bježati od toga. To ne znači da ste napravili nešto krivo. Žene vole znati na čemu stoje i što mogu očekivati.

16. Gledajte je u oči. I kada sjedite na kavi i pričate, a pogotovo kada vodite ljubav, žene vole kada ih gledate u oči. Tako imaju osjećaj da ste iskreni s njima.

17. Romantika je jednostavna – samo da je ima što više. Vaša partnerica uvijek će htjeti romantiku, bilo da ste skupa dva mjeseca ili 20 godina. Cvijeće, večera za dvoje, nije bitno, samo da se vidi da ste se potrudili. I ne brinite se zbog klišeja. Malene geste pokazat će joj da vam je stalo do nje.