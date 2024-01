'Muškarci žele biti sa mnom sve dok ne saznaju koliko zapravo imam godina'

Žena je otkrila da muškarci jedva čekaju izaći s njom – sve dok ne shvate njezine prave godine. Zahvaljujući svojoj izvrsnoj genetici, April se ne mora brinuti o tome koliko će novaca potrošiti na skupe proizvode protiv starenja jer nitko ne vjeruje koliko ima godina, piše Mirror.

Unatoč svom mladenačkom izgledu, otkrila je da ima veliki problem kada je u pitanju pronalaženje ljubavi, jer su muškarci zainteresirani za nju sve dok ne saznaju njene godine.

Naime, ona je zaprepastila svoje sljedbenike na društvenim mrežama kada je otkrila da ima 45 godina. Mnogi su ostali u šoku pa je tako netko napisao: 'Mislim da to nisu bili muškarci, nego dječaci, godine nisu ništa ako žena ima dobru osobnost i vjerna je sebi', dok je drugi dodao: 'Godine su samo broj. Ono što je važno je tvoje srce'.

No neki su smatrali da bi godine mogle predstavljati problem: 'Još im se sviđaš, ali razmišljanje o želji za djecom više nije moguće s tobom'. Prethodno je April otkrila što nju odmah odbija kod muškaraca - a to nije koliko godina imaju već to što ne žele platiti račun.

