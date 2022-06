Muškarca osudili: Zaprosio djevojku s 'obiteljskim prstenom', a onda otkrio da je sve bila samo šala

Jedna je žena priznala da, nakon što je otkrila da joj je dečko lagao o zaručničkom prstenu, bila posramljena i zbunjena: On ju je naime zaprosio prstenom za koji joj je rekao da je dio obiteljskog naslijeđa, da bi kasnije priznao da je to bila samo šala!

Podijelivši svoju priču na Redditu žena je rekla da ju je njezin dečko gotovo godinu dana ispitivao kakav bi prsten htjela za zaručnički, a ona mu je poslala fotografije prstena kakav je željela. No, kako prenosi Mirror, kad ju je zaprosio, to je napravio s prsten koji je bio potpuno drugačiji od onog koji je tražila – tvrdeći da je dio obiteljskog naslijeđa.

Njoj naravno bez obzira na prsten nije smetala ideja da joj njegova obitelj vjeruje dovoljno da dečku da taj prsten da ju s njim zaprosi; sve dok joj nije priznao da je lagao.

"Zaručnik me skoro godinu dana ispitivao kakav zaručnički prsten želim. Poslala sam mu fotografije na njegov zahtjev. U više navrata sam mu rekla što mi se sviđa ali sam naglašavala da bih bila sretna s bilo čim jer je od njega i jer bi bio simbol njegove ljubavi i predanosti”, objasnila je u objavi.

Ipak, na kraju ju je odlučio zaprositi s prstenom potpuno drugačijim od onoga što mu je opisala pa je rekao da je prsten obiteljsko naslijeđe. Bila je šokirana jer to nikad prije nije spomenuo, ali bez obzira na to, i presretna zbog sentimentalne vrijednosti.

Vidjevši je tako sretnu s prstenom, muškarac joj je sutradan odlučio priznati svoju laž i reći joj istinu - da je zapravo 'iz fore' kupio taj prsten, znajući da će biti uzrujana jer nije onaj koji je htjela. Priču o nasljeđu je, kaže, izmislio, a imao je spreman i prsten kakav je željela.

Bez obzira na to, ona se nije oduševila i samo se okrenula i otišla.

"Jučer mi je sramežljivo došao i dao mi baš onaj prsten o kojem smo pričali. Prvo sam pomislila da njegova obitelj više ne želi da imam njihov, a onda je objasnio da prvi prsten nije bio naslijeđe već šala. Bila sam potresena”, otkrila je.

On sada, kaže, govori da je ona uništila njegovu prosidbu jer je otišla nakon što joj je dao skupi prsten, a komentatori objave na Redditu bili su jednako zbunjeni njegovim postupcima i njegovu su šalu nazvali "djetinjastom".

"Kakva je to šala? Je li želio da se naljutiš tijekom prosidbe? Ne razumijem. Ako je netko pokvario priču o prosidbi, to je bio on i njegova čudna šala”, komentirala je jedna korisnica, dok je jedan korisnik dodao: "Ostao sam bez riječi… Kakva je bizarna i nepromišljena šala bila prva prosidba."

