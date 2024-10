Muškarca napao seksualno frustrirani dupin: 'Polomio me, mislio sam da ću umrijeti!'

Jedan je muškarac na društvenim mrežama podijelio kako se uplašio za vlastiti život nakon što ga je u moru napao 'seksualno frustrirani dupin'. Tijekom ovoga ljeta jedan je usamljeni dupin u japanskom Fukuiu navodno napao 21 osobu, pri čemu napadi nisu bili nimalo bezazleni, a neke od žrtava zadobile su poprilično ozbiljne ozljede, uključujući i prijelome kostiju. Prema lokalnim izvješćima, ovakvi incidenti na tom području bilježe se od 2022. godine, piše UNILAD.

Jedna od žrtava, napadnuti muškarac, odlučio je podijeliti što se točno dogodilo, kazavši kako su motivi dupinovog napada bili poprilično jasni te su se mogli iščitati iz načina na koji nasrtao na plivače. Takuma Gotoa dupin je napao dok je u moru bezbrižno plivao s prijateljem. Kada je ugledao životinju, nije se previše zabrinuo jer su napadi dupina na ljude prilično rijetki. Međutim, uznemirio se kada je vidio da dupin ipak napada njegova prijatelja.

Kada je začuo njegove jauke, Takuma se brzo okrenuo kako bi pomogao prijatelju, no tada je životinja usmjerila svoju pažnju na njega. 'Znao sam da nije morski pas, ali došao je ravno na mene. Napao me i ugrizao. Neprestano me napadao i, iskreno, mislio sam da ću umrijeti. Najviše sam se bojao da će me povući pod vodu i odvući dalje od obale', ispričao je preplašeni muškarac za The Telegraph.

Takumu je spasio surfer. Uspio je pobjeći od dupina i isprati rane vodom na plaži, otkrivši kako mu je životinja u napadu teško ozlijedila prst. Potražio je liječničku pomoć te je zaradio pet šavova na kažiprstu, a imao je i ugrize na lijevom zapešću i podlaktici, kao i na desnoj ruci i nadlaktici.

Napadnuti Takuma je rekao da nakon napada više nikada ne želi otići na plažu na kojoj se dogodio incident.

Stručnjaci koji su analizirali ovaj i druge slučajeva smatraju da je dupin koji je napao ljude vjerojatno usamljen ili seksualno frustriran. Indo-pacifički dobri dupini obično žive u grupama i formiraju doživotna partnerstva, koja podrazumijevaju i ponašanja poput ugriza i trljanja genitalija jednih o druge.

Ryoichi Matsubara, direktor akvarija Echizen Matsushima u Fukuiu, rekao je za The New York Times da je istraživanje iz 2022. godine pokazalo kako dupini pokušavaju pritisnuti svoje genitalije uz ljude, što se tumači kao pokušaj stvaranja prijateljstva.

Drugi istraživači smatraju pak da je dupin-napadač na umu imao parenje. 'Kao i kod ljudi i drugih društvenih životinja, hormonalne fluktuacije, seksualna frustracija ili želja za dominacijom mogli bi potaknuti dupina da ozlijedi ljude s kojima dolazi u kontakt', smatra Simon Allen, glavni istraživač na Shark Bay Dolphin Research projektu u Zapadnoj Australiji. 'S obzirom na to da su dupini snažne životinje, to može dovesti do ozbiljnih ozljeda kod ljudi.'

Zbog učestalih napada, vlasti u Fukuiu nastoje spriječiti ljude da stupaju u interakciju s dupinima te su postavili znakove i letke kako bi upozorili kupače. Uveli su i patrole spasilaca te ograničili vrijeme kupanja na određenim plažama. Postavljeni su i podvodni akustični uređaji koji emitiraju visokofrekventne zvukove kako bi spriječili dupine da prilaze plažama.

