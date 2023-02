Muškarac u šoku: 'Djevojka me prevarila s bratom, a moja je obitelj stala na njegovu stranu'

Saznati da vam je partner bio nevjeran je jedan od najgorih osjećaja u životu, ali ako je u toj prevari sudjelovao još i član vaše obitelji, jednostavno je srcedrapajuće. Jedan je muškarac priznao da se udaljio od svoje djevojke zbog napornog posla i dugog radnog vremena, ali ništa ga nije moglo pripremiti za grozno otkriće koje je uslijedilo te bizarnu reakciju njegove obitelji, prenosi Mirror.

Svoju je priču podijelio na Redditu gdje je napisao kako je uvijek pazio na svog mlađeg brata tako da mu ova izdaja još teže pada. „Dok je odrastao, štitio sam ga od bilo kakvih problema. Nasilnici su ga uhvatili? Natjerao sam ih da prestanu. Mučio se s matematikom? Proveo sam sate pomažući mu da shvati kako riješiti svaku vježbu“, otkrio je. Ovaj čovjek, slomljenog srca, čak je pomogao svom bratu da nađe posao nakon što je diplomirao, jer je njegova tvrtka imala otvorenih radnih mjesta i on je želio da on uspije.

S djevojkom je počeo izlaziti prije tri godine i objasnio je da se sviđa njegovoj obitelji. „Ona i moj brat su se slagali, ali ja nikad nisam razmišljao o tome“, rekao je muškarac te nastavio: „Prije otprilike godinu dana moj je odjel imao manjak osoblja. Bila je recesija, ljudi su otpušteni i to je stavilo još veći pritisak na mene i moje kolege. Dva mjeseca, manje-više, radio sam od 7 do 17 sati, zatim sam otišao kući i odmah zaspao“. Priznaje da je i tijekom vikenda bio preumoran te se zbog toga on i njegova djevojka nisu viđali onoliko često koliko su htjeli. Nakon što su završila dva mjeseca napornog tempa na poslu, muškarac je mislio da su se u njegovoj vezi stvari vratile u normalu. No, počeo je primjećivati da je njegova djevojka bila udaljena od njega čak i dok su bili zajedno te da je njeno ponašanje bilo čudno. Dodaje: „Postala je prilično posesivna oko svog telefona, odjednom bi otkazivala naše spojeve i druge stvari poput toga“.

Kada je ponašanje njegove djevojke izazvalo uzbunu, dečko je pregledao njezin telefon i saznao šokantnu aferu. „Nikad u životu nisam bio toliko ljut. Izbacio sam je, otišao do bratove kuće i suočio se s njim. Nasmijao mi se u lice. Ovaj čovjek, moj rođeni brat, ukrao mi je djevojku nakon svega što sam učinio za njega, pa čak i mi se i smijao u lice. To što nisam reagirao nasilno u tom trenutku bio je najveći test samokontrole koji sam ikada imao. Rekao sam mu da od tog trenutka nemam brata“, rekao je iznevjereni muškarac. Da stvar bude još gore, roditelji ovog muškarca stali su na bratovu stranu. Shrvan cijelom ovom situacijom, muškarac je priznao: „Moja obitelj je odlučila stati na stranu moga brata jer su, očito, on i moja bivša djevojka pronašli pravu ljubav jedno u drugom i, iako su me povrijedili, trebao bih im pokušati oprostiti i prihvatiti to. Rekao sam im točno ono što sam rekao i bratu: od sada se ponašajte kao da ne postojim“.

Ljudi su u komentarima podijelili zgražanje ovakvim postupcima obitelji te je jedna osoba napisala: „Ne mogu shvatiti kako neki ljudi imaju tako zle članove obitelji“. Drugi je odlučio savjetovati povrijeđenog muškarca: „Ako ste financijski neovisni, trebali biste prekinuti kontakt i s roditeljima. Ako to ne učinite, morat ćete povremeno viđati svog brata i bivšu djevojku te slušati o njima. Mislim da biste se trebali distancirati od svih njih. Odmaknite se i promijenite što god je potrebno da oni više ne budu dio vašeg života“.

