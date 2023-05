Muškarac koji je bio na više od 600 prvih spojeva: 'Ne bih baš rekao da sam izbirljiv...'

Od kada je 2013. godine iz zapadnog Massachusettsa preselio u New York, vlasnik kafića Joey Bats Cafe Joey Batista bio je, tvrdi, na stotinama prvih spojeva, a mobitel mu je pun telefonskih brojeva žena s kojima se tijekom godina povezivao preko raznih dating aplikacija. “Kad sam se doselio u New York i na aplikaciji Match.com promijenio mjesto stanovanja, žene su mi se stalno javljale s ponudama da mi pokažu grad, nevjerojatno koliko sam poruka tada dobio", rekao je.

Inače je, kaže 43-godišnjak, vrlo društven i tako je upoznao mnogo zanimljivih djevojaka, a na koliko je poruka odgovarao najbolje govori podatak da je jednom danu izašao na čak četiri spoja. A da upozna ženu kakvu traži pokušao je, kaže, sve; čak se pojavio i u reality emisijama "First date", "Kate + Date” i u reklami za Match.com.

“Ne bih za sebe rekao da sam izbirljiv, samo sam iskren oko toga što s nekim želim osjetiti. Bio sam zaljubljen i znam kakav je to osjećaj pa to i tražim", kaže Batista i dodaje kako je bilo i spojeva na kojima je on bio zainteresiraniji od djevojaka. Sve u svemu, njegovo je iskustvo s prvim spojevima pozitivno i bilo je jako malo loših, s kojih je htio pobjeći.

Razlog zašto je sam, ističe, nije u tome što bježi od obveza, a to dokazuje i desetogodišnja veza s bivšom djevojkom, od kojih je pet godina par proveo u braku. Razveli su se 2011. godine, a 2016. Batista je upoznao djevojku rodom iz Kolumbije s kojom je mogao zamisliti budućnost. Veza s njom brzo je, priča, postala ozbiljna, a na kraju su zajedno proveli godinu i pol, a ako ništa, shvatio je, ističe, i kakve ga žene najviše privlače i što mu je u vezi bitno.

"Moji su roditelji iz sjevernog Portugala i tečno govorim portugalski i španjolski pa me i privlače žene s tog govornog područja, iz Južne i Srednje Amerike", rekao je, dodajući i da preferira visoke i atletski građene brinete, a velika je prednost ako znaju plesati. Ono što mu se nikako ne sviđa su, kaže, izbirljive i negativne žene, budući da je sam uvijek dobro raspoložen.

Svoje je prve spojeve Batista do sada uglavnom dogovarao negdje gdje s djevojkom može popiti piće i popričati, a ako ispadne da se dobro slažu, predloži im sa zajedno odu nešto pojesti i još se druže. Drugi mu se spoj, tvrdi, vrti oko interesa djevojke kojoj tada nastoji ugoditi. “Ako voli životinje, odvesti ću je npr. na farmu konja. Ili na planinarenje, a zatim na večeru”, priča, a večera mora biti na nekom 'živom' mjestu, gdje mogu uživo slušati neki salsa bend i plesati.

Trenutno Batista, kaže, mijenja dating aplikacije i koristi uglavnom Bumble i Hinge, a Tinder izbjegava jer, kaže, ima previše lažnih profila, a premda neke žene smatraju da je 'igrač' i da mu zapravo paše biti sam, on u svakoj prilici ističe kako je iskren u svom namjeri da se jednog dana skrasi. “Želim se oženiti i imati djecu, no ona može biti i predivna astrofizičarka, ako ja ne osjetim ono nešto, to neće ići", rekao je za NY Post.

