Muškarac ispričao: 'Žena me pitala bi li opet izlazio da ona umre, a kad sam odgovorio naljutila se'

Jedan je muškarac na Redditu anonimno ispričao da je supruga nedavno s njim započela razgovor o tome što će s njima biti nakon što jedan od njih umre; a dobila je, kaže, odgovor kojem se očito nije nadala...

On joj je naime rekao da će se, ako ona umre prije njega, on nalaziti s drugim ženama, no nije, kaže, znao da će je to tako pogoditi.

Razgovor je, kaže, počeo zbog zajedničkog prijatelja čija je žena nedavno preminula, pa ga je pitala što bi on da ona umre prije; i bi li opet izlazio nakon njene smrti; a on je bez puno oklijevanja odgovorio da bi.

Sad je, kaže, ljuta na njega i uopće ne razgovaraju, pa je odlučio s Reddit korisnicima provjeriti je li trebao biti iskren.

- Što biste vi na to odgovorili?! - pitao je objasnivši i da joj je prvo rekao da se nada da ona neće prije njega umrijeti, no ona je, kaže, inzistirala na odgovoru za hipotetsku situaciju.

- Rekao sam da je volim i da bi mi srce bilo slomljeno da joj se nešto dogodi ali da život ide dalje i da vjerojatno ne bih zbog toga prestao živjeti - podijelio je.

Od toga su, kaže, prošla tri dana, a ona je još uvijek tužna zbog te izjave, pa ga je čak i njena sestra zvala da ga pita 'zašto je rekao takvu glupost...'

- Supruga mi je rekla da sam trebao svoje razmišljanje zadržati za sebe i da sam joj praktički tako rekao da ju se može zamijeniti, pa je sad uvjerena da je ni ne volim i da samo čekam da umre kako bih je zamijenio s 'boljom' - požalio se.

- Da ti supruga umre u tvojim 30-ima što bi ti trebao, biti sam zauvijek?! - pitao se jedan korisnik.

- Moja draga zna biti jako osjetljiva oko stvari koje meni izgledaju nevažno što me izluđuje, ali onda pročitam post poput ovog i odmah mi je bolje jer nisam sam. Sretno! - poručio mu je jedan muškarac.

