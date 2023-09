Muškarac ispričao: 'Supruga je obećala da će ostaviti ljubavnika, ali nije to napravila'

– Nekoliko tjedana prije Božića pronašao sam poruku na telefonu svoje žene od drugog muškarca i kad sam je suočio s tim, priznala je da se viđa s njim nekoliko mjeseci. On je netko s kim radi i rekla je da je počelo kao prijateljstvo, i napredovalo do toga da su spavali zajedno. On je pet godina mlađi od nje i ima ženu i dijete – napisao je jedan muškarac za Mirror.

Bio je to ogroman šok. Nikad nije očekivao da će priznati aferu. Razgovarali su satima i složili se da žele da njihov brak uspije, a ona je obećala da će prekinuti s tim muškarcem i da ga više neće kontaktirati.

VEZANI ČLANCI:

– Međutim, nisam mogao vjerovati kad sam prošli tjedan ušao u kupaonicu i uhvatio je kako razgovara s njim telefonom, dogovarajući se za sastanak ovaj tjedan. Izašao sam iz kuće bijesan, a kad sam se navečer vratio, ona se slomila, rekla da joj je žao i molila me da joj dam još jednu priliku. Stalno je govorila da je nesretna i da joj je dosadno, a on je bio tu za nju. Pokušat ćemo spasiti naš brak i odlučili smo otići na savjetovanje, ali borim se s bijesom zbog toga što još uvijek rade zajedno – nastavio je.

– Ne vjerujem da će vam to što vaša žena radi u istom uredu kao i njezin bivši ljubavnik pomoći da krenete naprijed. Bit će vam teže držati svoje sumnje i paranoju pod kontrolom, čak i ako nemate razloga za brigu. Nije lako pronaći drugi posao u ovom gospodarstvu, ali ako vaša žena želi učiniti vaš brak uspješnim, trebala bi se potruditi pogledati dostupne mogućnosti. Ona mora jako naporno raditi kako bi ponovno zaradila vaše povjerenje, a za to je potrebno vrijeme jer nema brzih rješenja. Mislim da je savjetovanje za veze stvarno dobra ideja jer morate ući u srž zašto je ona imala tu aferu i što treba promijeniti u vašem odnosu – odgovorila mu je Coleen Nolan.

Istraživanje otkrilo nakon koliko spojeva se parovi prvi put seksaju!