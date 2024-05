Mučite se s navođenjem konca u iglu? Isprobajte ovaj super trik!

Početak šivanja može biti izazovan dio za svakoga tko se bavi ovom vještinom. Pronalaženje načina kako provući konac kroz iglu može biti frustrirajuće iskustvo, ali nedavno otkriveni trik može olakšati taj proces. Naime, na popularnoj društvenoj mreži X (ranije poznatoj kao Twitter) podijeljen je videozapis koji prikazuje jednostavan trik za uvlačenje konca u iglu pomoću komadića papira, piše Metro.

Korisnik pod nazivom Today Years Old pokazao je kako se konac može staviti u mali komadić papira, koji se zatim presavije i izreže u trokut. Taj trokut papira lako se provuče kroz ušicu igle, omogućavajući koncu da se jednostavno provuče kroz rupicu.

Years of struggling and it was this simple???



