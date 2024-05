Prestala je imati seks prije deset godina: 'Život je puno bolji i lakši bez toga'

Žena koja je u sretnom celibatu posljednjih deset godina kaže da se sada osjeća kao 'prosvijetljeno' i planira se držati svog novog načina života 'zauvijek'. Tania Schoultz (52) kloni se seksa cijelo posljednje desetljeće - a čak se i suzdržava od ljubljenja. Tjelesna intimnost joj ne nedostaje niti malo i tvrdi kako je bez nje život "puno bolji i lakši", piše Mirror.

Singleton Tania, koja je gay, izašla je iz svoje posljednje veze u lipnju 2014. i od tada ne želi biti ni s kim.

"Nekako osjećam da je to podsvjesna odluka. Za mene je moja seksualna energija moja moć i spavanjem s ljudima odaješ tu svoju moć. Kad nisam bila u celibatu i kada sam dala svoju ljubav, to je bilo zato što je to imalo smisla. Sada sam potpuno sretna bez toga", kaže.

Tania, koja je podrijetlom iz Zimbabvea, ali sada živi u Prestonu u Lancashirei, kaže da nije namjeravala živjeti u celibatu, ali je od tada otkrila da je to 'puno lakši' način života. Danas čak i ne razmišlja o seksu i vjeruje da joj je celibat omogućio da razvije 'duhovne veze' s drugima s fokusom na individualnost, a ne na seks.

Foto: Facebook

"Ono što smatram zanimljivim je da nemam seksualni apetit. Prošla sam kroz menopauzu - neki ljudi kažu da dobijete pojačanu seksualnost kad se to dogodi, ali to se meni uopće nije dogodilo", dodaje.

Po Tanijinom mišljenju, većina veza previše je fokusirana na seks, a mnoge se romanse raspadaju pod pritiskom 'pretjerano seksualiziranog' društva. "Neki ljudi čak i kada su u braku, seks traže i na drugim mjestima. To je grozno", priča Tania.

Čak i kada je bila mlađa, Tania osjeća da je na seks gledala drugačije i kaže da je izgubila nevinost u 21. godini - što je relativno kasno u usporedbi s njezinim prijateljima. "Moji prijatelji su to radili puno prije i stalno su pričali o tome, ali mene to nije diralo i uopće me nije zanimalo. Sad kad sam se odlučila na ovo, radije bih bila ovako zauvijek", objašnjava.

