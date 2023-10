Muči vas želudac? Ovih deset namirnica mogu vam pomoći ublažiti tegobe!

Banana, riža, umak od jabuka i tost desetljećima se propisuju za želučane tegobe koje dovode do proljeva — te namirnice su blage, lako probavljive i iako vam neće pomoći da se brže riješite vašeg virusa ili bakterijske infekcije, to je način dobivanja nekih hranjivih tvari dok trčite u zahod, prema klinici Cleveland. Ali proljev očito nije jedini simptom koji ljudi pripisuju svom želucu. "Svatko koristi 'bol u želucu' kada ono što nije u redu možda uopće nije u njegovom želucu", kaže Tamara Duker Freuman, M.S., R.D., C.D.N., autorica knjige The Bloated Belly Whisperer.

Vaš želudac nalazi se u gornjem lijevom dijelu trbuha, ispod prsnog koša, kaže Freuman. No potreba za trčanjem u kupaonicu (kao i suprotno, zatvor) znači da se nešto događa u vašim crijevima, koja su niže, kaže ona. Nadutost može biti ili u želucu ili crijevima (ljudi kažu da su napuhnuti kada su puni plinova, na primjer), dok su žgaravica, mučnina ili podrigivanje vjerojatnije pravi trbušni problemi, piše Good Housekeeping.

Teško je generalizirati što biste trebali jesti — to zapravo ovisi o tome što se s vama događa. Zato je veoma korisno otkriti koju hranu možete tolerirati, a koju biste trebali izbjegavati. Naravno, ako sumnjate na uzrok vašeg želučanog problema nije prehrana, posjetite gastroenterologa kako biste došli do korijena problema. U nastavku su namirnice koje bi vam mogle pomoći kod problema s crijevima, ovisno o tome što uzrokuje vaš problem.

Kefir: Ovaj fermentirani mliječni napitak je bogat probioticima, koji mogu pomoći u ravnoteži crijevnog mikrobioma. Također se pokazalo da podržava zdrav imunološki sustav i suzbija virusne infekcije.

Mrkva: Kuhana mrkva izvrstan je način za poboljšanje hranjivosti i okusa kada je vaš jelovnik ograničen. Kuhanje povrća poput mrkve ili špinata čini ga lakšim za probavu, a savršeno je u kajganama od jaja ili juhama na bazi temeljca.

Riža: Budući da ima malo vlakana, bijela je riža lako probavljiva, a njezina kvaliteta škroba može pomoći da se rijetka stolica pretvori u čvršću.

Piletina: Unošenje malo proteina je važno, čak i kada se osjećate loše, ali posegnite za stvarima poput piletine ili ribe, koje je lakše probaviti i jednostavno pripremiti u usporedbi s masnijim crvenim mesom.

Banane: Banane su izvrsne jer su lako probavljive i smatraju se neiritantnim za želudac i gornji dio probavnog trakta. Voće bogato vlaknima ne samo da održava sustav pravilnim i pomaže u oporavku od proljeva, već vitamin B6 također smanjuje nadutost uzrokovanu zadržavanjem tekućine, a magnezij pomaže u opuštanju mišića.

Bijeli tost: Iako se može činiti kontraintuitivnim, kada osjećate mučninu prazan želudac može izazvati još veću mučninu jer u tijelu nema ničega što bi apsorbiralo želučanu kiselinu. Stručnjaci savjetuju grickanje bijelog tosta ili slanih krekera svakih nekoliko sati budući da škrob iz ovih jednostavnih ugljikohidrata nema vlakna, proteine i masti — a sve to usporava probavu i duže ostaje u želucu.

Jaja: Jaja su lagano probavljiva i jednostavan način za vaše potrebe za proteinima, a da se ne zasitite prebrzo.

Batat: Hrana bogata kalcijem, magnezijem i kalijem također smanjuje nadutost trbuha tako što uravnotežuje natrij. Dodajte batat, avokado, naranče i špinat u svoj tanjur kako biste ublažili nadutost.

Đumbir: Čaj od đumbira, suplementi s đumbirom, pastile s đumbirom – neke su studije pokazale da đumbir pomaže u ublažavanju mučnine i povraćanja. Često se preporučuje za jutarnje mučnine i za mučninu izazvanu kemoterapijom. Iako je siguran za odrasle, đumbir se ne bi trebao koristiti za liječenje dječjih gastrointestinalnih bolesti.

Rajčica: Prebiotičke namirnice — namirnice, cjelovite žitarice, mahunarke, orašasti plodovi i sjemenke — mogu pomoći u “poticanju” prijateljskih crijevnih bakterija u vašem probavnom traktu. Stimulirajući tu “mikrobiotu”, prebiotici jačaju crijevni imunitet i sprječavaju upale, proljev i druge gastrointestinalne probleme. Opskrbite se rajčicama, cikorijom, lukom, šparogama i pšenicom za najbolje rezultate.

