'Moja djevojka stalno flerta s drugim muškarcima i zbog toga sam jako ljubomoran'

- Imam 40 godina i nedavno sam se razveo. Prije nekoliko mjeseci upoznao sam stvarno sjajnu ženu, s kojom se odlično slažem. Zabavna je, vrlo se lako dogovorimo oko bilo čega, a naša veza je i vrlo pozitivna promjena u odnosu na moj brak koji je bio vrlo naporan, posebno pred kraj. No, malo previše flerta s drugim muškarcima i to u meni budi strah i ljubomoru - napisao je jedan muškarac za Mirror.

Muškarci, kakvi ste ljubavnici otkrit će vaš horoskopski znak

Tvrdi da to ponekad nije samo bezazleno flertanje koje ne vodi ni do čega, nego zaista izgleda kao da želi nešto s drugim muškarcima, a on se jako bori da ga ljubomora ne nadvlada. Njegova bivša žena ga je stalno varala i kada je to saznao nikako joj nije mogao oprostiti i tada im se brak raspao, a ne želi da se to dogodi i sada jer misli da se pomalo i zaljubljuje u nju.

- Nekada to radi i kada sam ja kraj nje i onda se čini kao da je zaboravila sam s njom i osjećam se zaista ružno. Zna da me žena varala i da me to jako povrijedilo, pa ne želim da ispadne da sam sada zbog toga nesiguran - nastavio je.

- Povjerenje je jako važno za uspjeh svake veze, a ako se s tim borite, onda ova veza možda i nije dugoročna. Možda trebate biti s drugačijim tipom osobe koja ne izaziva te osjećaje u vama. Ali pokušajte razgovarati s njom o tome kako se osjećate, ona možda nije svjesna svog ponašanja ili kako se osjećate zbog toga. Možda ona to čak i ne vidi kao flert, a to bi moglo potaknuti veći razgovor o tome kako ona vidi vezu i budućnost. I zapamtite, samo zato što vas je bivša žena varala, ne znači da će se to dogoditi sa svakom ženom s kojom izlazite - odgovorila mu je Coleen Nolan.

Suprugu svaki dan kuha po tri obroka i pakira ručak za posao: 'Ti si sramota za feminizam!'