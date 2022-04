'Moja djevojka ne želi spavati sa mnom prije braka - je li joj to samo besmisleni izgovor?'

– Moja djevojka je od početka jasno dala do znanja da će se, zbog vjere, suzdržavati od seksa do braka. Pitao sam se je li to izgovor i način da kontrolira našu vezu, ali i jesmo li se stvarno povezali – piše jedan muškarac za stručnjake Metroa.

Upoznali su se u Americi, ali se brzo preselio natrag u Veliku Britaniju. Ne želi djevojku ovdje dok si ne sredi život i ona to razumije jer mora priuštiti njezino useljenje i oboje moraju biti sigurni.

– Otvorena je za dolazak kao turist na nekoliko mjeseci kako bi testirala zajednički život u Velikoj Britaniji, ali treba li ovo pravilo ‘bez seksa do braka’ biti problem. Je li to samo način da me kontrolira? – pitao je.

– Seks može pokazati dublje emocionalne probleme, ali postoji mnogo načina da nekoga upoznate intimno. Bojite se da ona manipulira vama na nekoj razini i nije iskreno predana, ali budući da je od početka bilo jasno da ne vjeruje u seks prije braka, imate izbor biti s njom pod ovim uvjetom ili prekinuti vezu. Ako uživate provoditi vrijeme s njom, vjerujete joj i osjećate se istinski voljenim od nje, onda čekanje na seks ne bi trebao biti problem – odgovorili su mu stručnjaci.

