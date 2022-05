'Moj muž zbog vazektomije ne može više imati djecu pa razmišljam o aferi kako bih ostala trudna'

- Moj muž je prije dvije godine imao vazektomiju jer je rekao da ne želi više djece, a ja sam tada pristala. U braku smo deset godina i imamo dvije kćeri od devet i sedam godina, Mislila sam da sam sretna s dvoje djece, ali onda je moja prijateljica dobila predivnu bebu. Počela sam se osjećati sve više i više tužno što više nikada neću držati novorođenče u naručju. Moje curice odrastaju i više me ne trebaju kao nekad - napisala je jedna žena za The Sun.

Kada je mužu rekla kako se osjeća, rekao joj je da ne dolazi u obzir i da će to s vremenom preboljeti. No, njeni su osjećaji samo postali jači, te sada želi dječaka da upotpuni obitelj. Njezin muž ne želi razgovarati o reverzibilnoj vazektomiji, pa je zaključila kako joj je jedina opcija pronaći ljubavnika, no onda bi morala lagati mužu da vazektomija nije uspjela.

- Volim svog muža, ali mu zamjeram što sada ne mogu zatrudnjeti s njim. Nije trebao imati vazektomiju i trebao je nastaviti koristiti kondome koje je mrzio. Znam da nije u redu, ali počela sam istraživati online stranice i aplikacije za upoznavanje na kojima se ljudi mogu sastajati radi anonimnog seksa. Postoji jedan muškarac koji malo liči na moga muža i ja sam u iskušenju da ga kontaktiram - nastavila je.

- Vaša želja za još jednom bebom je toliko intenzivna da ste spremni prevariti muža, riskirati svoj brak i odnos s vašom djecom. Da ste imali s nekim seks bez zaštite ugrozili biste svoje spolno zdravlje i suprugovo zdravlje. Također biste koristili tog muškarca kao darivatelja sperme bez njegovog pristanka, a on bi možda želio biti u životu svoga djeteta. Pitam se je li vam stvarno potrebna beba ili trebate popuniti neku prazninu u svom životu, pa razmislite malo o tome osjećate li se ispunjeno. Mislim da bi savjetovanje za parove bila odlično rješenje za rješavanje vaših osjećaja i ljutnje. Ako vaša želja za bebom bude i dalje ista, molim vas da pokušate opet razgovarati sa svojim suprugom i zamolite ga da vas podrži kako biste mogli to zajedno riješiti - odgovorila joj je Deidre.

