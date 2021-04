'Moj dečko odbija stenjati tijekom seksa, iako mene to uzbuđuje'

- Moj dečko neće učiniti jedinu stvar koja me uzbuđuje, stenjati tijekom seksa. Sve ostalo u vezi bilo je sjajno otkako smo počeli izlaziti prije šest mjeseci. Uvijek me uzbuđivalo kad sam čula kako dečko zastenje dok smo intimni. Obojica mojih bivših su to učinili, i bio je to sjajan način da znam da uživaju - napisala je jedna djevojka za The Sun.

Međutim, njezin sadašnji dečko ne želi stenjati za vrijeme seksa. Iako je prilično samopouzdan izvan spavaće sobe, tijekom seksa kao da postane nesiguran. Ona sada počinje misliti da nije zadovoljan s njom, ali ne zna kako ga pitati.

- Seks na početku veze nikada nije savršen. Može potrajati dok ne utvrdite što oboje volite. Ključ je komunikacija, a on samo može čekati da vi pokrenete razgovor o tome što želite i što vam se ne sviđa. Razgovarajte o međusobnim uzbuđenjima, omiljenim pozicijama i stvarima koje biste željeli isprobati - odgovorila joj je psihoterapeutkinja Deidre.

