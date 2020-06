'Moj dečko je užasno grub u krevetu, a kada ga zamolim da prestane, potpuno me ignorira'

Anonimna 36-godišnjakinja u vezi je s 43-godišnjakom koji je užasno grub u krevetu, pa je pomoć potražila kod savjetnice Deidre.



"Stvarno je jako drag, puno radi, vodi me na odmore i sve se čini dobro ovako izvana. Zajedno smo tri godine, a cijelo vrijeme naš seks je zaista grub."



"Ne sviđa mi se to, ne uživam u takvom seksu, ali on ignorira moje molbe da prestane. Pljune mi u lice, čupa me za kosu, davi me."



Zadnji put kada su bili intimni gurnuo ju je uza zid i rekao da on uživa u njezinoj boli. Gleda dosta pornografije, pa je zanima je li u tome problem.

Deidre odgovara: "Erotski filmovi mogu biti uzrok takvog, grubog seksa, ali njegovo ponašanje je opasno pogotovo ako ignorira tvoje molbe da prestane. Molim te, prekini ovu vezu što prije."