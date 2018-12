Moj bivši muž oženio je moju prijateljicu. A onda mi je i javio da će dobiti dijete...

"Zazvonio mi je telefon u tri sata popodne. Bio je to moj bivši suprug koji je s naša dva sina i novom suprugom otišao na 10-dnevni odmor. Pomislila sam kako se nešto loše dogodilo..."

Tim je riječima Laura započela svoju ispovijest za Huffington Post, jedna žena, majka dvoje djece i bivša supruga.

Bivši suprug želio joj je reći da je njegova nova supruga trudna te da je bolje da čuje od njega nego od nekog drugog. Ta ju je vijest nemalo iznenadila i rastužila jer će njen suprug imati novu obitelj i ona neće više biti jedina majka njegove djece.

Trudna Kelly, naime, njena je prijateljica i prije 18 godina bila je gošća na njenom vjenčanju. Kao poklon snimila joj je i video čestitku u kojoj je poručila kako želi imati sve što i ona ima. Danas je supruga njenog bivšeg muža i bit će majka njegova djeteta.

Rastresena, razočarana i tužna, ova majka dvoje djece željela je da vijest koju je čula nije istinita. No kada je nazvala svog 10- godišnjeg sina na čmobitel da čuje kako je i je li na odmoru sve ok, doznala je da ih je ostav ostavio same, njega i 8 - godišnjeg brata, a on je trudnu suprugu odveo u bolnicu zbog zdravstvenih problema koji su nastupili i straha od pobačaja. Bivša supruga nazvala je oca svoje djece, ali tada i "ulovila" samu sebe u brizi za ženu i njihovo nerođeno dijete. Podsjetila je bivšeg supruga da je je i njoj bilo tako na početku prve trudnoće kada je imala upalu mjehura te će s bebom zasigurno biti ok.

Iako je vijest o trudnoći muževe nove partnerice i njezine prijateljice, zatekla, ubrzo joj se razveselila i priznala kako joj je opraštanje koje je pronašla u sebi stvorilo mir i snagu da napravi korak dalje i ne misli više o tome tko je ona u životu bivšeg supruga.

