Moglo bi vas iznenaditi: Stručnjakinje tvrde da bi žene trebale glumiti orgazam!

Iako se smatra da je jedina uloga odglumljenog orgazma da nas što prije izvuče iz lošeg seksualnog odnosa, znanstvenici su otkrili da uživljavanje u ulogu zadovoljene žene ima dobrih strana, štoviše odličnih. Po metodi "fake it till you make it" odglumljeni orgazmi mogu nas dovesti do pravoga, piše Daily Mail.

U studiji provedenoj na Sveučilištu Texas sudjelovalo je 998 žena u dobi od 18 do 29 godina. Sve one upitane su glume li orgazam i zašto. Na skali od jedan do šest trebale su odrediti koliko često imaju orgazam, nebitno je li ga doživljavaju za vrijeme oralnog seksa ili penetracije.

Pokazalo se da one žene koje glume orgazme kako bi se osjećale bolje u svojoj koži ili uzbudile, češće doživljavaju prave orgazme, dok žene koje ih glume jer misle da nešto nije u redu s njima ili žele uzbuditi partnera, rjeđe istinski uživaju u seksu. "Budući da psihološki čimbenici igraju veliku ulogu u ženskom orgazmu, isto kao i fizički, kada glume orgazam žene mogu aktivirati psihološke okidače za pravi klimaks. Glumljenje orgazma tijelu šalje poruku da mu je ugodno i da je seksualno uzbuđeno te ga priprema za pravi orgazam", objašnjava voditej studije dr. Michael Barnett.

Tijekom studije 25 posto žena reklo je da redovito doživljava orgazam tijekom penetracije, dok je 30 posto reklo da na taj način nikada ne postiže orgazam. Razlog može biti psihološki faktor, koji kod žena igra puno veću ulogu, nego kod mušakaraca. Seksualna terapeutkinja Tracy Cox slaže se da glumljenje orgazma može imati pozitivan učinak na seksualni život žena.

"Glumljenje može dovesti do orgazma. Ubrzano disanje, zvukovi koje proizvodite, micanje kukovima, stiskanje mišića - sve to može vas gurnuti preko granice u sferu pravog orgazma", kaže za spomenuti portal Cox.

