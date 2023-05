Mladoženja doznao da ga zaručnica vara pa gostima na svadbi podijelio fotografije kao dokaz

Nedavno su organizatorice vjenčanja Georgina i Beth iz Gloucestershirea, Velika Britanija, gostovale u podcastu Unfiltered Bride gdje su prepričale svadbenu dramu kojoj su obje prisustvovale. Naime jedna je mladenka, kažu, doslovno shvatila uputu da na svadbi ima i "nešto posuđeno" - pa je 'posudila' kuma mladoženje. On je za tu prevaru doznao netom prije vjenčanja, a umjesto da sve otkaže odlučio se za osvetu. Kako pričaju žene u podcastu, bijesni je mladoženja priču o prevari svoje nesuđene gospođe odlučio podijeliti sa svim njihovim gostima, a za to je odabrao savršen trenutak; svoj govor.

"Prije nego što počnem, evo stižu vam omotnice, možete ih svi otvoriti, molim vas. Da, dobro vidite, to su slike mladenke koja se seksala sa kumom, pa ću ja sada otići...", rekao je, ustao se i otišao sa svog vjenčanja, ostavivši njoj i njezinoj obitelji račun za sve što je par potrošio. “Njena je obitelj sve platila. Karma je kučka”, rekla je organizatorica, a priču je objavila i na TikToku gdje je brzo sakupila na stotine komentara.

“Uopće ga ne krivim!! I ja bih učinio isto", napisao je jedan korisnik, a drugi su odbili vjerovati da je priča istinita. "To je tako stara urbana legenda koja se često prepričava", piše jedan sumnjičavi Tiktoker. "Povremeno to viđam na Twitteru već desetak godina", dodao je drugi, a neki su se korisnici pitali zašto bi muškarac uopće došao na svoj prijem, ako je sve saznao prije. "Brak bi bio poništen istog trena, sve dok on ima fotke", komentirala je jedna osoba...

Djeveruše izazvale žestoku raspravu: Odrezale su svoje duge haljine tijekom vjenčanja!