Mislite da imate mali penis? Ove 3 poze onda su idealne za vas

Mnogi muškarci su nesigurni u veličinu svoga penisa, no to ako nemate veliki penis ne znači da bi se trebali sramiti. Jer izreka 'nije bitna veličina, bitno je kako se koristite njime' je i više nego istinita. Naime, 45 posto muškaraca smatra kako imaju mali penis, no čak 85 posto žena je zadovoljno veličinom penisa svoga partnera.

Ako ste ipak nesigurni u svoju veličinu i smatrate da nije dovoljno velik, postoje poze u krevetu u kojima će ga žena osjećati jače, a vi ćete ostavljati dojam obdarenog muškarca.

