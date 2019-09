Mislila da cipele trebaju toliko žuljati, a zapravo danima nosila lijevu mjesto desne

Ayleigh McGhee iz Glasgowa u Škotskoj se cijelu noć za vrijeme izlaska žalila na bol u nogama, a idući dan je otkrila da je desnu cipelu nosila na lijevoj nozi i lijevu na desnoj nozi, piše Daily mail.

Njezina prijateljica Georgia sve je podijelila na svojem Twitter profilu, a to je naravno odmah dobilo mnogo komentara. Priložena je i fotografija na kojoj Ayleigh pozira, a na kojoj se jasno vidi kako nešto nije u redu s cipelama.

Ayleigh was actual moanin the full night sayin she couldn’t walk in her shoes n only just realised this morning she was wearing them on the wrong feet😭😭😭this lassie man pic.twitter.com/ZWwunPCYLZ