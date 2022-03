Misal sestara Peršurić dom je zaista iznimnog pjenušca Istra brut

Pjenušci više nisu nikakav trend već su punopravni član vinske scene u Hrvatskoj, i to već nekoliko godina. Sasvim sigurno to nije bez razloga, jer se iz široke ponude doista da probrati vrhunskih takvih vina, više domaćih proizvođača bilježi kako vrijedne nagrade tako i odlične prodajne rezultate. Na Vinskim razgovorima Tomislava Stiplošeka koji se odnedavno održavaju u dobrom prostoru Barcaffe Academije u Radničkoj ulici u Zagrebu gošće su bile Ana Peršurić Palčić i Katarina Peršurić Bernobić, dvije sestre koje potpisuju etiketu Misal, vinariju posvećenu baš pjenušcima. Ovu cijenjenu marku ustanovio je 90-tih godina dr. sc. Đordano Peršurić za kojega se na događaju moglo čuti kako je zapravo i začetnik tradicije pjenušaca u Hrvatskoj. Od Ane i Katarine čuli smo kako je sve počelo u kućnom podrumu s nešto boca kroz koje je njihov otac istraživao kako napraviti odličan pjenušac a u želji da pokaže kako bogatstvo autohtonih sorti i podneblja u kojem one uspijevaju može ponuditi i puno više od tek dobrog mirnog vina. I iz tog rada nastala je vinarija Misal koju od očeve smrti 2015. godine vode sestre Peršurić.

Foto: Rene Karaman

Ime Misal odabrano je kao lakše pamtljivo turistima jer ima i univerzalni prizvuk, a imenu je dodan i pleter kao potvrda porijekla ovih pjenušaca. Priča o Misalu priča je kako o borbi za priznavanje pjenušca kao ravnopravnog člana hrvatske vinske kaste, tako i o borbi protiv predrasuda kako žene ne znaju napraviti dobro vino. Često su ih, kažu sestre Peršurić, znale mijenjati za hostese a da bi danas sa svojom etiketom bile priznate i međunarodno. Svakako treba istaknuti da je to što se dobije u boci nekog od 12 pjenušaca Misal plod isključivo njihova znanja, nema pomoći enologa ili konzultanata. Kušanje šest Misala na Vinskim razgovorima Tomislava Stiplošeka potvrdilo je sve do sada napisano.

Foto: Rene Karaman

Misal Prestige extra brut, Misal Blanc de noirs, Misal Millennium brut, Misal Istra brut, Misal Rose sec i Misal Mister demi sec skrivali su dva iznenađenja. Svakako bez ikakvog krzmanja možemo reći kako je Misal Istra brut unikatan pjenušac. Proizveden samo od sorte malvazije istarske ali od vina berbi iz triju različita godišta i različitih tehnologija proizvodnje nakon čega je odležavan na kvascima u drvenim bačvama i to čak šest godina. Ovaj iznimni pjenušac nude spektar aroma i okusa koje se ne sjećamo da smo vidjeli u nekom drugom vinu. Istaknuti treba i Blanc de Noirs koji je proizveden tehnologijom vrlo brzog hlađenja samo od sorte pinot crni da bi nakon sekundarne fermentacije odležao na kvascima najmanje 24 mjeseca. I onda jedan pravi original, a to je Mister. Ovaj je pjenušac napravljen od pinota crnog i malvazije istarske ali i od likera Teranino destilerije Rossi.

Foto: Rene Karaman

Mister je zamišljen da funkcionira kao – koktel. No, kako u koktele ide i led, pojavio se problem s razvodnjavanjem, pa su Ana i Katarina došle na sjajnu ideju, stavile su par žličica smrznutog voća! I to doista dobro funkcionira, za preporučiti kod kakvih tuluma i ostalih veselica. Između kušanja praćenih zalogajima temeljenima na bezkvasnom kruhu odlične pekare Bread Club, Stiplošek je izrazio zadovoljstvo večeri u kojoj je realno imao malo posla, jer sestre Peršurić sjajno same pričaju svoju priču. - Za ove Vinske razgovore htjeli smo baš vinarku, ne vinara, po mogućnosti da proizvodi pjenušce, jer smo htjeli za Dan žena našim kolegicama novinarkama pružiti nešto posebno i u tome smo uspjeli, a ne sumnjam da su i njihovi muški kolege uživali u ovim Vinskim razgovorima, rekao je Tomislav Stiplošek. - Osobno, pjenušce Misal smatram jednima od najboljih u Hrvatskoj, a kako sam surađivao još s njihovim pokojnim ocem Đordanom, mogu slobodno reći da su djevojke to podigle na veći nivo i definitivno spadaju u sam vrh hrvatskog vinarstva, kazao je. Dodajmo samo riječi iz naslova koje pripadaju kolegici Ireni Lučić - ostale pjenušce uspoređujemo s Misalom, a ne obrnuto.

Foto: Rene Karaman