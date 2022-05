Mi smo ljudi od naroda, a u dokumentiranju emocija, veselja, ravnice... našli smo se, kaže tim koji će predstavljati županiju

Anamarija Tenđera rođena je u Kninu, Nikolina Živković u Zagrebu, Vedran Čuljak studira u Puli, Adrian Antunović je povratnik iz Njemačke, Darko Kešnjer živio je i u Zagrebu i u Zadru... Na prvu se čini da svi oni nikakve veze jedni s drugima nemaju, a tako je i bilo dok se u njihove živote nedavno nije uplela Ana Pinjuh i spojila ih u tim koji će ove godine predstavljati Vukovarsko– srijemsku županiju u projektu Moja.hr.

Voditeljica ekipe je Anamarija, 23-godišnjakinja iz Vinkovaca, grada u koji se doselila kao sedmogodišnjakinja i za koji kaže da ga nikada neće napustiti:

– To je ljubav. A ja volim ljubav i sve što je uz nju vezano – objašnjava.

Prokletstvo i blagoslov

Anamarija radi u Vinkovcima, k tome je i spisateljica, ima već tri romana i dvije slikovnice iza sebe. Još jedna njezina velika ljubav jest fotografija.

Iza objektiva uživa i 31-godišnja Nikolina Živković Nina, danas također Vinkovčanka, odrasla u obližnjim Retkovcima:

– Vesela sam, nasmijana, većinom jednostavna, ali ponekad i komplicirana, zaljubljena u oblake, vožnju biciklom, šetnje, dobru glazbu, Tima Burtona i kvalitetno pivo. Završila sam novinarstvo, no moj znatiželjni duh i kreativna osobnost uvijek su me vukli prema fotografiji. Uz puno vježbe i rada najveći interes sam razvila prema portretnoj fotografiji jer uživam u promatranju ljudi i njihovih emocija. Uz projekt Moja.hr nadam se usavršiti i snimanje koje sam tek počela otkrivati – govori Nina.

– Ja sam CMC operater, a fotografija mi je hobi. Dvije sam godine radio u Njemačkoj, no falio mi je društveni život i vratio sam se kući – kaže Adrian iz Privlake.

Vedran je student pete godine marketinga u Puli i za taj grad kaže da je i zabavan i lijep, ali nije – njegov:

– I prokletstvo je to i blagoslov, vidio sam drugog svijeta, u Puli su me okružili dobri ljudi, ali ja sam iz obitelji slavonskih umjetnika i uvijek me to vuklo natrag. Moja sestra je u Njemačkoj, no uskoro se vraća i zaposlit će se u Vukovaru. Mama je u Austriji, a tata piše pjesme. Kulturno-umjetničko društvo naša je seoska tradicija. Nekad sam tamo pjevao i plesao, a onda sam prešao na foto i videodokumentiranje manifestacija. Samo nek’ je kreativno. Mi smo ljudi od naroda, a ja sam se u dokumentiranju emocija, veselja, ravnice... našao – govori Vedran iz Cerića, sela naslonjenog na Vinkovce, koji tu namjerava otvoriti videoobrt, a ne bude li posao išao, kaže da se uvijek može vratiti onome što je studirao.

Darko Kešnjer je Vukovarac, a njegova je fotografija plavoga neba i žutoga polja uljane repice koja bojama podsjeća na ukrajinsku zastavu postala viralni hit i na svom su ju službenom profilu podijelili i Italija i Victoria Beckham. Darko ju je snimio lani, u polju kod Vukovara, a sad ju je kao znak podrške Ukrajini objavio na svom Instagram profilu.

– Ta mi je fotografija otvorila dosta novih vrata, ima posla – govori ovaj Vukovarac koji u svome gradu ima obrt Art film media.

Iz Vukovara je i Ana Pinjuh koja radi u županijskoj turističkoj zajednici. Ona je na društvenim mrežama uočila radove ovih talentiranih mladih ljudi, kontaktirala ih i spojila i sad je koordinatorica tima. Ana je lani bila u timu Saula Tikvića i baš je njihov jednominutni filmić žiri ocijenio najboljim u lanjskom izboru projekta Moja.hr:

– I sad imamo super ideju za video – kaže Ana.

– Nama svima je sudjelovanje u ovom projektu i veselje i čast – dodaje ostatak ovoga tima s kojim smo se našli u Županji gdje su imali izložbu.

Kad ih pitate vide li svoju budućnost u svome kraju, jedino Darko kaže da ne zna još hoće li se, zbog ljubavi, odseliti u Zadar, ali i da inače živi na relaciji između svog i zaručničina grada:

– Volim svoj Vukovar i smatram da se više ljudi trebalo vratiti – dodaje.

Više urbanog sadržaja

– Ostala sam tu jer su ovdje svi ljudi koje volim, divna i ponekad mistična i samozatajna priroda. Svi znaju sve i uvijek možeš naći nekoga da ti pruži ruku u teškim trenucima. I možeš sve prehodati u sat i pol. Ne treba mi auto skoro ni za što, i ne volim ga voziti, više volim šetati, voziti bicikl i otkrivati nepoznato. Doduše, imala sam prilike otići u Irsku ili Njemačku, ali mi je dida rekao da mi to neće dopustiti. I ostala sam – govori Nina.

– A ja sam se vratio – dodaje Adrian.

– Osim što imamo kulen, vino i rakiju, mi u Slavoniji imamo i štošta drugo – kaže Vedran, na što Ana domeće kako je Slavonija podcijenjena.

– Jedino što nam nedostaje jest to da ljudi budu aktivniji i da imamo više urbanog sadržaja. Sve drugo je tu – rekao je Darko.

– Jedino što u Vinkovcima još uvijek nemamo McDonald’s – kroz smijeh kaže Anamarija.

Nestaju granice između urbanog i ruralnog, izmjenjuju se slike veličanstvene prirode, nepreglednih polja – Vukovarsko–srijemska županija posve je novo iskustvo i nesvakidašnji doživljaj za sve navikle na putovanja u tipične urbane sredine. Na istoku Hrvatske nestaje granica između urbanog i ruralnog, izmjenjuju se slike veličanstvene prirode, nepreglednih polja, pitome ravnice, jedinstvenih arhitektonskih cjelina, moćnih rijeka, vinorodnih brežuljaka… U svim nijansama zlatne, pred vama se otvara novi svijet nesebično vam nudeći sve što ima – opušten životni stil, nadaleko poznatu gostoljubivost, vrhunsku gurmansku priču, vina kojima se dive najzahtjevniji kritičari, ambijentalnu arhitekturu, muzeje, dvorce…Nigdje kao na istoku Hrvatske nećete uživati u atraktivnim manifestacijama, bogatom folkloru, tamburaškoj glazbi, ali i bogatoj urbanoj sceni. Tu su nastali najbolji hrvatski stripovi, najbolje rock-balade i hip-hop hitovi, a obala Dunava najljepša je pozornica za filmske i kazališne festivale – odgovor je Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije, kojoj je na čelu Rujana Bušić Srpak, zašto posjetiti krajnji istok Hrvatske i što ondje doživjeti.