'Maštam o ljubavniku, čak i tijekom seksa sa zaručnikom jer je on dosadan u krevetu'

- Seksualna kemija koju imam sa svojim ljubavnikom je nevjerojatna. Veličina njegovog penisa je vrlo impresivna i često mi se dogodi da maštam o nama, čak i tijekom seksa sa svojim zaručnikom. Jako sam zaljubljena u njega, ali naš je seksualni život dosadan. Uvijek u istom položaju, s ugašenim svjetlima, bez buke dok živimo u kući koju dijelimo s njegovim prijateljima. Želim još uzbuđenja. Pokušala sam uvesti igračke u seks, ali on nije bio za to. Nije ni dobro obdaren pa se više ne radujem seksu s njim - napisala je jedna žena za The Sun.

Povezala se sa starijim, oženjenim muškarcem na roštilju kod svojih roditelja. Tada su razmijenili brojeve i nastavili razgovarati preko poruka. Ubrzo su počeli razmjenjivati i stvari koje vole tijekom seksa, a nju je iznenadilo što mu se sviđaju sve iste stvari kao i njoj. Našli su se na piću, a kemija i seksualna privlačnosti između njih bila je nevjerojatna. Iako se nisu seksali, ona žudi za njime jer misli da bi je zadovoljio više nego zaručnik. Sada ne zna treba li ostaviti svog zaručnika kojeg voli zbog svog ljubavnika pa za savjet pita stručnjakinju.

- Seks preko poruka budi vaše želje, a one mogu zaslijepiti vaš razum. No ako započnete stvarnu aferu, to bi moglo donijeti svakakve probleme u vaš život i postoji vrlo mala vjerojatnost da će sretno završiti. Također, vaš ljubavnik je oženjen, što znači da bi odabrao svoju suprugu nakon što se zabavi s vama. Vaš bi zaručnik vjerojatno otkrio da ga varate i raskinuo zaruke ili vam više nikad ne bi vjerovao. Zaustavite aferu i blokirajte ljubavnika na društvenim mrežama. Ne krivite svog zaručnika za vaš dosadan seksualni život. Umjesto toga, preuzmite inicijativu i osvježite ga. Pokušajte osmisliti razne igre koje će vas uzbuditi dok ćete i dalje biti tiho ili pokušajte pronaći vlastiti stan. Ako ništa ne uspije, onda možda on zaista nije pravi čovjek za vas dugoročno, ali sigurna sam da to nije ni vaš oženjeni ljubavnik - odgovorila joj je Deidre.

Psiholozi otkrili: Očekujemo porast tjeskobe i depresije kod mladih: