Mama izazvala različite reakcije: ‘Muž je ljut jer sam osmogodišnjoj kćerki dopustila da se šminka'

Roditeljstvo može biti teško čak i u najboljim okolnostima, a dodatne napetosti mogu nastati kada se dva roditelja ne slažu oko toga što je, a što nije prikladno za dob njihova djeteta. Naime, jedna žena je svojoj osmogodišnjoj kćeri dopustila da se našminka, ali tvrdi da je to bila 'lakša' šminka prije posebne večere, piše Mirror.

Prema riječima ove mame, njezina kći se obožava "dotjerivati", ali joj ona i suprug nikada do sada nisu dopustili da se šminka. Njezin suprug nije bio nimalo sretan što njegova djevojčica nosi sjenilo i rekao je da ne želi da se to ponovi

- Nikada joj nismo dozvolili da se našminka, ali ona nas je uvijek molila. Neki dan smo išli na otmjenu večeru s našim obiteljima i ja sam joj tada dopustila da stavi malo šminke i izgledala je prekrasno kao i uvijek. Moj suprug je bio vani dok smo je šminkale i tamo se trebao naći s nama. Ja sam je lagano našminkala, ali sam joj stavila lijepo, plavo sjenilo i to joj se svidjelo, a i istaknulo joj je oči. Moj ju je suprug vidio i rekao joj da izgleda apsolutno zapanjujuće, ali da izgleda još ljepše bez šminke. Kad smo završili s večerom, povukao me u stranu i pitao me zašto sam je našminkala, a ja sam mu objasnila da je to oduvijek htjela i da je to samo iz zabave. Rekao je da joj ne smijemo dopustiti da se našminka opet - napisala je u objavi na Redditu.

Majka je pojasnila da su ona i njezin suprug sada u blagoj svađi oko toga i, iako smatra da nije učinila ništa pogrešno, sada je znatiželjna vidjeti što drugi ljudi misle o tome, pa je upitala korisnike Reddita za mišljenje. Brojni su ljudi savjetovali da, iako niti jedan roditelj nije bio u krivu u ovoj situaciji, poboljšanje komunikacije može pomoći u izbjegavanju takvih slučajeva u budućnosti.

- Trebali ste reći svom mužu da šminkate svoju kćer za večeru, kako bi se ovaj razgovor mogao održati prije, a ne poslije. Možda nije velika stvar, ali uvijek biste trebali tražiti konsenzus u pitanjima odgoja djece, ili u najmanju ruku pobrinite se da su drugi informirani, a ne da se čvrsto protive - napisala je jedna korisnica.

- Vi i vaš muž trebate razgovarati o tome koje su vaše granice s ovim, budući da je to problem koji će ostati neko vrijeme - dodala je druga osoba.

- Meni je to u redu, i moje kćeri su to radile. Ako postoji interes za tim i ako to želi istraživati, super je početak da joj vi pomognete u tome - komentirala je treća korisnica.

