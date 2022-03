Mama se pohvalila: 'Moj sin (6) ide spavati kad god želi; a smije i cijelu noć ostati na kauču... '

Nedostatak sna dugo je bio problem za odrasle pod stresom, ali i djeca sada pate. Jedna mama koja dopušta svom sinu (6) da sam odluči o svom spavanju izazvala je veliku raspravu na društvenim mrežama, gdje su mnogi tvrdili da djeca veću 18 sati trebaju na spavanje.

Hayley Ambrose (34) dopušta sinu Leylandu da odabere kada će otići u krevet, a ponekad ga ostavi da spava na kauču cijelu noć.

“Kad je spavanje u pitanju, odbacila sam pravilnik o roditeljstvu. Ne mogu se suočiti s svakodnevnim bitkama da svog sina odvedem u krevet do određenog vremena pa sam mu dopustila da sam odluči. Tako je bilo od njegove dvije godine i neke noći je sa mnom do ponoći. Vikendom često ostaje budan do 1 ujutro, a bilo je i slučajeva da je zaspao na kauču pa sam ga ostavila tamo do sljedećeg jutra", objasnila je za The Sun.

Foto: Instagram

Dok je Leyland bio beba, puštala ga je da spava kad je htio i znala je kada je spreman za drijemanje jer bi tražio svoju lutku kad je bio umoran. Kada se vratila na posao kad je on imao osam mjeseci i krenuo u jaslice, tete su imale velikih problema natjerati ga da spava kad i ostala djeca.

"Prijatelji su mi predložili da ga odvedem u krevet svake večeri u 20 sati jer bi rutina pomogla. Ali kako je rastao i postajao samostalniji, počeo mi se opirati. Stalno je tražio piće ili trčao gore-dolje po stepenicama kao da je igra. Neke noći bi se bacao i vrištao na mene da nije umoran i ubrzo sam shvatila da nikakva količina treninga spavanja ili prisilnog odlaska u krevet neće uspjeti", ispričala je ova mama.

Tada je izmislila svoja pravila oko spavanja, na užas njezinih prijatelja, koji su rekli da je djeci potrebna rutina. Dopustila je Leylandu da odluči kada je spreman za spavanje i smatra da je to dio odrastanja i sposobnosti razumijevanja vlastitog tijela. Tvrdi kako on sam zna kada je prekasno otišao na spavanje jer priznaje da je iscrpljen i da mu treba još sna.

"Nisam loš roditelj - radi se o tome da Leyland uči na vlastitim greškama. Mobitel smije koristiti samo vikendom, a ako ostane budan prekasno, sutradan spava do 11 sati kako bi nadoknadio san. Ne želi moju pažnju navečer, zabavlja se ili gledajući TV ili igrajući se u svojoj sobi. Ako izađem van tijekom tjedna, imam dadilju koja zna da Leyland može ostati budan dok se ne umori", objasnila je.

Foto: Instagram

Iako neki roditelji kritiziraju nedostatak vremena za spavanje, Leyland je uspješan u školi, puno se bavi sportom i ne koristi uređaje tijekom tjedna.

'Što se tiče onih roditelja koji kažu da je to što mogu odvesti dijete u krevet u 18 sati i ostaviti ih spavaju 12 sati, dobro za njih. Odgajaju djecu koja ne mogu razmišljati svojom glavom. Kad je spavanje u pitanju, sve radim kako treba za dobrobit svog sina", zaključila je Hayley.

