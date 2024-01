Mama ima 29 godina, a njezina 'kći' 22: ‘Ne bih ništa mijenjala, ona je moja najbolja prijateljica’

Mnoge su mame i kćeri bliske, ali teško se mogu pronaći one koje su bliske poput Savane Chapin i Tizzi. Name, Savana je šokirala TikTok otkrivši da je samo sedam godina starija od svoje 'kćeri', piše The Sun.

Zapravo, 29-godišnja Savana i 22-godišnja Tizzi redovito postaju viralne na Tiktoku zahvaljujući svojoj nevjerojatnoj sličnosti. Iako bi mnogi pomislili da su njih dvije sestre, one nisu u krvnom srodstvu. Umjesto toga, Savana je zapravo djevojkina maćeha udala se za Tizzinog 44-godišnjeg oca.

Njihova veza započela je kada se Savana prijavila za posao stilistice, a Tiktok zvijezda i njezin znatno stariji šef odmah su se spojili Nakon što se nedavno razveo, Chris se nadao da će pronaći novu stilisticu za svoj salon - ne novu ženu. Isto tako, Savana je tek prekinula dugogodišnju vezu i ranije je otkrila da nije bila 'zainteresirana' tako brzo pronaći nekog novog. Unatoč 16-godišnjoj razlici u godinama, par se na kraju vjenčao, a imaju i vlastitu djecu.

Razumljivo, Tizzi je bila zabrinuta zbog njihove ogromne razlike u godinama - pogotovo jer su ona i njezina maćeha bile tako blizu s godinama. "Tizzi je u početku bila jako razočarana. Znam da bih ja bila ista takva, pa nisam bila ljuta na nju", objasnila je Savana. No, tadašnja tinejdžerica nije bila jedina koja je sumnjala u vezu. Trolovi redovito napadaju Savanin Tiktok kanal, nazivajući njezinu vezu s Chrisom "jezivom" i tvrdeći da želi "klona" svoje kćeri.

Drugi su frizerku optužili da je 'razaračica brakova', a influencerica je priznala da ima zategnut odnos s Tizzinom biološkom mamom. Odgovarajući na komentar, izjavila je: “Uglavnom ostavljamo jedna drugu na miru. Nekako funkcioniramo", dodala je. No, Savana nije dopustila trolovima da je spriječe da se zbliži s pokćerkom i ona tvrdi da su sada 'najbolje prijateljice'.

"Sada smo najbolje prijateljice, a ona je moja mala desna ruka", rekla je u prethodnom videu, a njih dvije redovito objavljuju snimke na kojima zajedno plešu na Tiktoku. A ako to nije dovoljno impresivno, imaju toliko obožavatelja da je dvojac nedavno počeo prodavati vlastitu liniju odjeće. Koristeći njihovo neobično prijateljstvo, stilistica Savana pokazala je šumskozeleni kombinezon koji je s prednje strane podebljano ispisao 'maćeha'. Dok Savana i Tizzi još uvijek dobivaju žestoke reakcije zbog svog odnosa, one su sretne i ignoriraju one koji imaju ružne komentare.

Ponosno je rekla obožavateljima na Youtubeu: "Možda je to malo neobično, ali voljeli bismo da se sve mješovite obitelji ovako dobro slažu."

