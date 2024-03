Mama i dalje doji petogodišnje dijete: ‘Ljubomorna je na svoju malu sestru’

Jedna mama je potaknula raspravu nakon što je otkrila da još uvijek doji svoju petogodišnju kćer kao "nagradu" kad ona učini nešto dobro. Objasnila je kako njezina kći postaje ljubomorna na svoju malu sestru zbog dojenja i smatra da je pošteno da i ona to dobije, piše Mirror.

Osjećajući se krivom, mama ju je povremeno počela dojiti - ali samo kad je učinila nešto da to i zaradi. "Je li loše ako i dalje povremeno dojim svoju petogodišnju kćer? Dojim njezinu mlađu sestru, ali ona i dalje želi jesti i dopustit ću joj to neke večeri prije spavanja ili kao nagradu jer je učinila nešto dobro", napisala je žena na forumu Quora.

Dok su joj neki korisnici savjetovali da prestane jer je djevojčica prestara za to, drugi su priznali da su svoju djecu dojili i u tinejdžerskim godinama. Jedna korisnica je napisala: "Apsolutno ništa loše u tome. Moja sedmogodišnja kći i dalje doji, uglavnom radi utjehe. To ima vrlo umirujući učinak na mamu i dijete. To je odličan način da ih umirim kad su uznemirena. čini vezu između mame i djeteta jačom. Osim toga, doista je nevjerojatan osjećaj."

Druga korisnica je upitala: "U kojoj dobi planirate prestati?", a treći korisnik je dodao: "Nastavio bih koliko god ona želi. Ovo je nešto što samo vi možete pružiti svom djetetu. Potreba koju samo vi možete pružiti. Cijenite ovo dragocjeno vrijeme sa svojim djetetom." Još jedan korisnik je komentirao: "To je osobna stvar, nagradio bih je nečim drugim. Učinite nešto posebno s njom dok tata čuva malu sestru."

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, majčino mlijeko ili formula za dojenčad trebali bi biti glavni izvor prehrane vaše bebe tijekom prve godine života. Izjava glasi: "Zdravstveni radnici preporučuju isključivo dojenje tijekom šest mjeseci, s postupnim uvođenjem odgovarajuće hrane u drugih šest mjeseci i stalnim dojenjem dvije godine ili dulje. Neki roditelji i bebe toliko uživaju u dojenju da ne žure prestati."

Dodali su i da nije neuobičajeno da se djeca do četiri godine nastave dojiti. Članovi obitelji i prijatelji mogu se osjećati nelagodno zbog produženog dojenja, ali može biti od pomoći imati informacije koje možete dati svojoj obitelji i prijateljima o tome zašto ste odlučili nastaviti dojiti. To može uključivati ​​informacije o kontinuiranim zdravstvenim prednostima, sigurnosti i udobnosti za vaše dijete.

