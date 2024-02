Mama ispričala kako po noći ne želi brinuti za dijete: ‘Do 7 ujutro me nema, trebam san!’

Mama dvoje djece Jenna Michele tvrdi da je žena koja ostaje kod kuće, te da je potpisala predbračni ugovor "obećavajući da će ostati zgodna". A dio njezine rutine ljepote je osam sati sna dok netko drugi pazi na njezino dijete.

Jenna, koja je u svojim 30-ima, sa suprugom je dočekala kćerkicu u jesen prošle godine. U to je vrijeme pozvala druge žene da "mudro biraju tate za svoje bebe". Sada ima noćnu medicinsku sestru koja radnim danom provodi večeri u njezinoj kući kako bi pazila na bebu dok ona spava.

Našalila se na TikToku da je njena beba "blokirana do 7 ujutro" kada stigne profesionalna dadilja. Noćna medicinska sestra, ili noćna dadilja, obučeni je stručnjak za njegu beba s velikim iskustvom u brizi o novorođenčadi i bebama. Pomažu roditeljima s noćnim hranjenjem, rutinom odlaska na spavanje, dojenjem i svim problemima sa spavanjem. Većina noćnih medicinskih sestara obično radi između 21:00 i 7:00 ujutro, ali to je radno vrijeme po dogovoru.

"Kada se vaša beba probudi za hranjenje, noćna dadilja će se pobrinuti da se usadi dobra praksa hranjenja", objasnili su stručnjaci iz Night Nannies. “Ona će se pobrinuti da vaša beba ostane budna kako bi se dobro nahranila, a zatim će uspavati i smjestiti vašu bebu u krevetić. Često majke odlutaju dok doje i možda nemaju energije potrošiti vrijeme na uspavljivanje ili namještanje bebe ako su umorne. To može rezultirati ponovnim buđenjem bebe unutar kratkog razdoblja što zahtijeva daljnje uspavljivanje i moguće ponovno hranjenje. Iscrpljena majka to možda neće prepoznati u sitne noćne sate. Noćna dadilja će se pobrinuti da sve bude dobro, a da vi spavate najbolje što možete."

Jenna, koja se na društvenim mrežama naziva "pravom domaćicom Chicaga", navodno plaća oko 635 funti (oko 740 eura) tjedno za svoju noćnu medicinsku sestru. Kaže da njezin suprug vikendom preuzima kasnonoćnu ulogu. "Svačije iskustvo je drugačije i morate učiniti ono što vama odgovara!" napisala je u komentarima svog sada viralnog TikTok videa.

Mnogi korisnici pohrlili su u komentare kako bi podijelili svoja mišljenja i iskustva. "Ja isto tako radim, samo što je noćna dadilja moj suprug", našalila se jedna korisnica. "Ja bih definitivno isto unajmila dadilju da imamo novaca", dodala je druga. No, nisu svi bili oduševljeni. "Jesam li ja jedina koja je uživala u buđenju u noći zbog bebe? Sve je tiho i samo ste vi i vaša beba, to je prekrasno. Ne bih to mijenjala za ovo"; glasio je još jedan komentar.

