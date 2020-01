Majka traži dadilju: 'Morate znati skijati, voziti u drugim državama i pomoći mi da se odmorim'

Kandidati bi se trebao obavezati na pet godina života s njom i njenim desetogodišnjim blizancima. Autorica Kimberly Harrington podijelila je ovaj oglas na društvenim mrežama i napisala: "Izazivam vas da nađete nešto luđe od ovoga. IZAZIVAM VAS!", prenosi Daily Mail.

Ispod je ostavila dugački oglas ove direktorice: "Veliki dio zaduženja jest održavanje obitelji organiziranom, kuhanje organske hrane pošto imamo alerije, planiranje odmora, kampiranja i aktivnosti nakon škole, obveza i provođenje vremena s djecom."

Tko god dobije poziciju, morat će pristati na ovaj raspored (koji ne uključuje putovanje) - pet dana tjedno radi se otprilike od 11:30 do 20 sati, od nedjelje do četvrtka (prvi izbor) ili od ponedjeljka do petka.

"Majka je direktorica koja se mora odmoriti vikendima. Vikendi su krcati sportskim aktivnostima i druženjem. Postoji i opcija da osoba živi s nama, imala bi svoju kuhinju i kućicu s jednom prostorijom", piše u oglasu za posao.

Savršen kandidat mora biti inteligentni 'multi-tasker' sa sveučilišnom diplomom. Mora joj pomagati oko dječjih domaćih zadaća i igrati matematičke igre s njima. Osim toga, dala je i primjer jednog zabavnog zadatka koji uključuje matematiku: "Koliko ribica bi trebali kupiti danas, za nas petero?"

Još jedan od važnih uvjeta koje kandidat mora ispuniti je i strateško razmišljanje o opcijama za odmor, a treba uzeti u obzir dječju dob i razvijenost, ali i činjenicu da se majka mora odmoriti!

"Rezultati istraživanja o tuzemnim i inozemnim putovanjima trebaju se prikazati u Excelovoj tablici, predložiti i rezervirati putovanja, prikazati troškove..."

Kandidat mora biti i dobar kuhar. "Obitelj jede organsku hranu i alergična je na kravlje i kozje mlijeko, kokošja jaja, mahune i lubenicu." Mora biti i dobar plivač i spasioc koji zna osnove timskih sportova. "Može ići na šetnje planinama, želi vježbati u kućnoj teretani s mamom, zna skijati, dobar je vožač, zna voziti po snijegu, zna voziti u drugim državama i ima mjesta u srcu za voljeti tu djecu i mamu." Mnogi korisnici Twittera podijelili su ovaj oglas za posao, a neki pišu za ovako nešto plaća mora biti šesteroznamenkasta! A ovako je izgledao dio tog popisa:

