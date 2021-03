Majka petero kćeri oduševila mnoge: 'Odgajam svoju djecu tvrdeći da nevinost ne postoji'

Cayce LaCorte, 40-godišnja spisateljica iz Charlestona u Južnoj Karolini, otkrila je da svoje kćeri, u dobi od sedam do 16 godina, odgaja govoreći da je seks bitan, ali da ‘nevinost' ne postoji, a njezin razlog oduševio je mnoge, kako piše Daily Mail.

U viralnom videu na TikToku objasnila je da je nevinost samo 'patrijarhalni koncept koji se koristi za kontrolu žena' te da, iako želi da njezine djevojke na seks gledaju kao na posebnu stvar, prvi put kad ga imaju ne bi trebalo doći do dodatnog pritiska ili osuđivanja.

Majka u kamionu svoga sina pronašla ogromnog pauka, ostala u nevjerici:

- Odgajam svoje kćeri da nevinost ne postoji. To je patrijarhalni koncept koji se koristi za kontrolu žena i nema nikakvu drugu svrhu osim da se žene osjećaju loše zbog sebe. Samo zato što ‘izgubite nevinost’ u nekom trenutku vašeg života, to vam ne mijenja vrijednost, ne mijenja vas ni tko ste. Seks je važan. To je velika stvar i uvijek bi trebao biti velika stvar. To nema nikakve veze s vašim prvim putom - ispričala je u svom videu.

Iako je svoj video započela rekavši da zna da će dobiti puno mržnje i osuda zbog svog mišljenja, dogodilo se upravo suprotno - korisnici društvenih mreža su je pohvalili. Njezin video prikupio je više od 500 tisuća lajkova, a mnogi su bili oduševljeni njezinim konceptom.