Majka s 800 tetovaža na tijelu: 'Zbog njih neki roditelji svojoj djeci brane da se igraju s mojom'

Valerie Watson (34) potrošila je oko 175 tisuća kuna na više od 800 tetovaža od kojih joj je devet na licu, a sada je otkrila da zbog njih često dobiva negativne i zlobne komentare, posebno od drugih roditelja.

Naime, svoju je prvu tetovažu napravila sa samo 14 godina dok je bila na odmoru u Meksiku i premda odavno više nije tinejdžerica, zbog tetovaža je često meta potpunim strancima.

Govoreći za Daily Star Valerie je rekla: “Stalno me zaustavljaju dok sam na primjer u parku sa sinom i pitaju što će mi toliko tetovaža. Znam mame koje ne žele da se moje dijete igra s njihovim. Mislila bih da će se ljudi u današnje vrijeme naviknuti na tojer postoji mnogo ljudi poput mene, ali nisu. Kad me zlobno pogledaju, mislim kako je to moje tijelo i moj izbor pa ih ignoriram. Najgori komentari su bili da sam nakaza, mentalno bolesna ili narkomanka. Tužno."

Valerie, koja sebe opisuje kao modernu Harley Quinn, radi kao slikarica i živi u San Diegu u Kaliforniji sa suprugom Wesom i sinovima Xavierom (15) i Wolfom (3). A unatoč okrutnim komentarima, plavokosa umjetnica također uživa u pozitivnim interakcijama u javnosti.

“Ima naravno i ljudi koji ne gledaju s osudom. Tako mi na primjer djevojke priđu i kažu da bi voljele da imaju hrabrosti i same napraviti toliko tetovaža, a ja ih ohrabrujem. Zapravo se prema svima ponašam onako kako bih htjela da se oni ponašaju prema meni”, objasnila je.

Valerie je sada 75% kože pokriveno, a najdraže tetovaže su joj imena njene djece na licu zajedno s imenom pokojne najbolje prijateljice. Također, ima i par 'sablasnih' za Noći vještica ,poput duha, paukove mreže i portreta glavnih aktera nekih horor filmova poput Michaela Myersa i Normana Batesa.

Na pitanje koja je najbolja stvar u vezi s tetoviranjem, odgovorila je: "Uspomene koje ću zauvijek zadržati sa sobom." No priznala je da njezino putovanje ne bi bilo moguće bez podrške njezinih najmilijih.

“Znam da većina ljudi ovo ne bi mogla učiniti zbog obitelji i moji me vole bez obzira na to i zbog toga sam iznimno blagoslovljena. Moj 15-godišnjak se navikao na njih i zna da sam ja njegova majka, bez obzira na to kako ja izgledam i uvijek ću ga štititi”, zaključila je.

