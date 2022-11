Majka ispričala: 'Iznajmljujem muža drugim ženama, obavlja im sve poslove koje ne mogu same'

Jedna domišljata žena počela je iznajmljivati ​​svog muža drugim ženama za 40 funti (350 kuna) po satu kako bi mogao obavljati povremene poslove za njih. Mama troje djece Laura Young (38) slušala je podcast o čovjeku koji je zarađivao za život sastavljajući namještaj za ljude i doživjela trenutak prosvjetljenja.

Mislila je da bi i njezin suprug James mogao učiniti istu stvar pa je počela nuditi njegove usluge za 350 kuna po satu, reklamirajući njegove vještine na Facebooku i aplikaciji Nextdoor, a sada je James zauzet tjednima sa svim poslovima za druge žene.

James (42) prvu je mušteriju dobio samo jedan dan nakon reklamiranja, uskoro je počeo raditi šest dana u tjednu od 9 do 20 sati. Bio je prisiljen odbijati poslove i 'Rent My Handy Husband' sada je popunjen do sredine studenog.

Poslovi uključuju pomoć pri postavljanju TV-a ili zavjesa do ponovne izgradnje zida, a dostupan je za unajmljivanje svima kojima je potrebna pomoć – muškarcu ili ženi, kako prenosi Mirror.

Dok se James bavi fizičkom stranom stvari, Laura radi na vođenju društvenih računa i web stranice. Posao je postao uspješniji nego što je par mogao zamisliti, a dodali su i novu uslugu za božićno razdoblje, nudeći postavljanje svečane rasvjete, unutarnje i vanjske.

"Nikada nisam očekivala da će se toliko razviti posao. Radili smo samo četiri mjeseca i došlo je do točke kada je stiglo toliko posla da je James radio šest dana u tjednu. Morali smo početi odbijati poslove i smanjiti radno vrijeme, tako da sada radimo od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati. Imali smo vlastite planove izgradnje koje nismo ni započeli jer smo bili toliko zauzeti”, ispričala je Laura.

James je morao napustiti posao u skladištu kako bi bio roditelj koji ostaje doma uz Lauru, brinući se o njihovo troje djece, od kojih dvoje ima autizam. Jamesu je također prije četiri godine dijagnosticiran autizam, ali uvijek se mogao usredotočiti na stvari poput gradnje i konstrukcije.

"On je stvarno dobar u izgradnji stvari i ne zamara se uputama pa sam mislila da bi ovo bilo nešto što bi mogao učiniti. James ne dolazi iz trgovačkog okruženja, ali njegov djed je bio nuklearni inženjer. Ima vrlo metodičan um i može razmišljati izvan okvira. On stvari vidi drugačije”, otkrila je.

Za nekoliko dana, Laurine poruke na Facebooku bile su pune ljudi koji su se raspitivali o rukotvorinama njezina supruga. Par iz Milton Keynesa, Bucks u Ujedinjenom Kraljevstvu, čak je imao zahtjeva za poslove udaljene i do 250 kilometara.

Ne radi nikakve elektro i vodoinstalaterske usluge te ne naplaćuju po poslu, već rade po satu po stopi od 350 kuna ili dnevnoj tarifi od 2200 kuna.

