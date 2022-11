nema više mjesta na koži

Majka dvoje djece prekrivena tetovažama: "Zbog njih ne mogu dobiti posao, svi me odmah 'otpišu'!

Većina me poslodavaca odmah otpiše, čim me vide, bez obzira na moje kvalifikacije!, tvrdi Melissa, no to joj, dodaje, nije dovoljan razlog da se više ne tetovira.