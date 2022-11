Želite bolje i intenzivnije orgazme? Seksualna terapeutkinja otkrila nekoliko savjeta

Orgazmi dolaze u različitim 'oblicima i veličinama', i ponekad su sjajni, a nekada su samo solidni. No, kad je o orgazmima riječ, mi zapravo možemo uvelike utjecati na to hoće li koji pripasti u prvu ili u ovu drugu kategoriju. Pitate se kako se to točno može napraviti? Seksualna terapeutkinja dr. Nan Wise podijelila je nekoliko savjeta kako doživjeti intenzivnije i bolje orgazme, piše Glamour.

Ojačajte veze između vašeg tijela i centara za zadovoljstvo vašeg mozga

Neuroni koji se aktiviraju zajedno se povezuju. Dodavanjem istodobne stimulacije više genitalnih regija u mješavinu, aktivira se šire područje moždanog centra za genitalne osjete, stvarajući intenzivnije senzacije kako se stapaju i kombiniraju. To poboljšava seksualno iskustvo i povećava potencijal za orgazam. Također, imamo točke zadovoljstva koje odgovaraju područjima uz genitalije, poput bedara, stražnjice i križa. Dodatne točke zadovoljstva povezane su s našim negenitalnim erogenim zonama, uključujući usne, vrat, usta i uši.

Vježbajte sami

Mnogi svoj prvi orgazam dožive masturbacijom, zato se nemojte sramiti vlastitih navika masturbiranja i da redovito ih prakticirajte. Naime, ako želite iskusiti užitak, morate biti dobro povezani s vlastitim tijelom, ali i tijelom svoga partnera. Za početak, što bolje upoznate sebe i vlastito tijelo, to ćete kvalitetnije moći komunicirati s partnerom, kako bi vam zatim i on mogao bolje pomoći da postignete toliko željeni vrhunac. Možda ćete baš sami naći neka druga područja užitka za koje niste znali.

Radite Kegelove vježbe

Istraživanja su pokazala da žene koje redovito rade Kegelove vježbe, mnogo lakše, češće i intenzivnije doživljavaju orgazam. Svakodnevno redovito vježbajte mišiće pelvisa i vrlo brzo ćete vi, ali i vaš partner uvidjeti razliku. Stručnjaci predlažu i da radite Kegelove vježbe dok masturbirate ili imate seks, jer će kontrakcija ovih mišića pomoći u jačanju osjeta.

Koristite um i maštu

Mozak je najvažniji spolni organ od svih. Kada su naši umovi usredotočeni na naše popise obaveza, a ne na osjećaje naših seksualnih iskustava, orgazmi mogu biti vrlo slabi ili čak nedostižni. Opustite se i maštajte koliko vas je volja. Prakticirajte usmjeravanje pažnje na svoje genitalne osjete, jer to može ojačati puteve zadovoljstva. Vizualizacija u mašti vam može pomoći u uzbuđenju i postizanju orgazma.

Nemojte se fokusirati na orgazam

Dobar seks je povezan seks gdje su partneri prisutni i uživaju u kontaktu. Orgazmi nisu bit i kraj seksualnog iskustva, niti ih se treba tako gledati. Nemojte biti fokusirani isključivo na orgazam i frustrirani što ga niste već postigli jer ćete tako samo uništiti cijelo iskustvo s partnerom.

